ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зарплата в Украине: в каких регионах платят больше

Новина українською →
Украина, Понедельник 31 мая 2021 16:52
Зарплата в Украине: в каких регионах платят больше Фото: киевлянам платят на 50% больше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В январе-апреле 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 19 145 гривен. Это на 47,1% больше, чем в целом по стране (12 835 гривен).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, также выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 14 202 гривен, в Киевской области - 13 189 гривен. Близка к средней зарплата в Запорожской (12 971 гривен) и в Днепропетровской (12 968 гривен) областях.

В остальных регионах зарплаты на уровне средней, или ниже. Меньше всего платили в Кировоградской области - 10 296 гривен (79,1%) и в Черновицкой области - 10 387 гривен (79,8%) от средней зарплаты по стране.

Зарплата в Украине: в каких регионах платят больше

Напомним, в апреле 2021 года средняя зарплата штатных работников в Украине по сравнению с апрелем прошлого года выросла на 29,8%. Средняя зарплата составляла 13 543 гривен.

Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная зарплата украинцев в 2021 году вырастет на 17,8%, реальная зарплата украинцев (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 8,6%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика зарплата Государственная служба статистики
NEWS
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
DAILY
Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы