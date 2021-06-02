Прожиточный минимум может вырасти более чем вдвое: что предусматривает законопроект

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект по урегулированию вопросов формирования прожиточного минимума . В результате показатель может расти более чем вдвое.

Согласно проекту, прожиточный минимум будет устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной зарплаты в Украине за год, предшествующий году формирования государственного бюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года.

Документ меняет определение прожиточного минимума. Устанавливается, что это приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу.

Согласно проекту, процентное соотношение размера прожиточного минимума в среднемесячной зарплате должно составлять не менее 40% в 2021 году. К 2030 году оно должно вырасти до 50%.