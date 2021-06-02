Прожиточный минимум может вырасти более чем вдвое: что предусматривает законопроект
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект по урегулированию вопросов формирования прожиточного минимума. В результате показатель может расти более чем вдвое.
Соответствующие нормы содержатся в законопроекте №3515.
Согласно проекту, прожиточный минимум будет устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной зарплаты в Украине за год, предшествующий году формирования государственного бюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года.
Документ меняет определение прожиточного минимума. Устанавливается, что это приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу.
Согласно проекту, процентное соотношение размера прожиточного минимума в среднемесячной зарплате должно составлять не менее 40% в 2021 году. К 2030 году оно должно вырасти до 50%.
По данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривну.
Таким, образом, если закон будет принят окончательно, прожиточный минимум в 2021 году вырастет более чем в два раза - до 4636,4 гривен.
Согласно закону в госбюджете, в 2021 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц установлен в размере с 1 января - 2189 гривен, с 1 июля - 2294 гривны, с 1 декабря - 2393 гривны.
Отметим, зарплаты украинцев продолжают расти и в 2021 году. Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2021 года составила 13 543 гривен. За последний год (по сравнению с апрелем прошлого года) зарплата выросла на 29,8% (на 3 113 гривен).