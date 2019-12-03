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Повышение пенсий в Украине: кто останется без доплат

STYLERЖизнь    03.12.2019 - 11:54
Повышение пенсий в Украине: кто останется без доплат
Пенсии в Украине (фото: Униан)

ПФУ начал перерасчет пенсий, но повышение получат не все

Пенсионный фонд Украины осуществляет перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума. С 1 декабря 2019 года увеличилась минимальная и максимальная пенсии. Об этом сообщает ПФУ.

Минимальная пенсия для тех, кто утратил трудоспособность, увеличится с 1564 гривен до 1638 гривен. При этом размер максимальной пенсии вырастет на 740 гривен и достигнет 16380 гривен.

Кроме того, минимальная пенсия для шахтеров увеличится на 22 гривны, минимальная пенсия при потере кормильца, который был военнослужащим, вырастет на 146 гривен, минимальные пенсии инвалидам войны и участникам боевых действий увеличатся от 122 до 210 гривен, минимальные выплаты людям, которые получили инвалидность после ликвидации аварии на ЧАЭС, вырастут от 166 до 210 гривен.

Повышение пенсий в Украине: кто останется без доплат

Пенсии в Украине (инфографика: ПФУ)

Также предусмотрено повышение выплат украинцам, которые стали жертвами нацистских преследований. Для этой категории людей пенсии увеличатся от 22 до 37 гривен. При этом перерасчет пенсий будет проходить в автоматическом режиме.

Стоит отметить, что также есть категории граждан, для которых повышение выплат не предусмотрено. Это касается тех, у кого пенсии не зависят от прожиточного минимума.

Речь идет об основном размере пенсии, повышение к пенсиям детям войны; надбавки реабилитированным и членам их семей, которые принудительно переселены; дополнительная пенсия за вред пострадавшим от аварии на ЧАЭС; надбавка на уход и тому подобное.

Повышение пенсий в Украине: кто останется без доплат

Пенсии в Украине (фото: Униан)

Также пенсии не повысят и тем пенсионерам у которых имеются временный доплаты, которые превышают сумму повышения пенсии в результате перерасчета.

Повышение не получат работающие пенсионеры, которые получают надбавку за сверхнормативный стаж. Выплаты пенсий начнутся с завтрашнего дня, 4 декабря.

Напомним, что в Верховной Раде назвали основную проблему с выплатами пенсий жителям ОРДЛО. По мнению властей, главная проблема – это отсутствие их бумажных дел.

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