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Підвищення пенсій в Україні: хто залишиться без доплат

STYLERЖиття    03.12.2019 - 11:54
Підвищення пенсій в Україні: хто залишиться без доплат
Пенсії в Україні (фото: Уніан)

ПФУ почав перерахунок пенсій, але підвищення отримають не всі

Пенсійний фонд України здійснює перерахунок пенсій у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму. З 1 грудня 2019 року збільшилася мінімальна і максимальна пенсії. Про це повідомляє ПФУ.

Мінімальна пенсія для тих, хто втратив працездатність, збільшиться з 1564 гривень до 1638 гривень. При цьому розмір максимальної пенсії зросте на 740 гривень і досягне 16380 гривень.

Крім того, мінімальна пенсія для шахтарів збільшиться на 22 гривні, мінімальна пенсія у разі втрати годувальника, який був військовослужбовцем, зросте на 146 гривень, мінімальні пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій збільшаться від 122 до 210 гривень, мінімальні виплати людям, які отримали інвалідність після ліквідації аварії на ЧАЕС, зростуть від 166 до 210 гривень.

Підвищення пенсій в Україні: хто залишиться без доплат

Пенсії в Україні (інфографіка: ПФУ)

Також передбачено підвищення виплат українцям, які стали жертвами нацистських переслідувань. Для цієї категорії людей пенсії збільшаться від 22 до 37 гривень. При цьому перерахунок пенсій буде проходити в автоматичному режимі.

Варто зазначити, що також є категорії громадян, для яких підвищення виплат не передбачено. Це стосується тих, у кого пенсії не залежать від прожиткового мінімуму.

Мова йде про основний розмір пенсії, підвищення до пенсій дітям війни; надбавки реабілітованим та членам їх сімей, яких було примусово переселено; додаткова пенсія за шкоду постраждалим від аварії на ЧАЕС; надбавка на догляд тощо.

Підвищення пенсій в Україні: хто залишиться без доплат

Пенсії в Україні (фото: Уніан)

Також не підвищать пенсії і тим пенсіонерам, у яких є тимчасовий доплати, що перевищують суму підвищення пенсії в результаті перерахунку.

Підвищення не отримають пенсіонери, які отримують надбавку за понаднормовий стаж. Виплати пенсій почнуться з завтрашнього дня, 4 грудня.

Нагадаємо, що у Верховній Раді назвали основну проблему з виплатами пенсій жителям ОРДЛО. На думку влади, головна проблема – це відсутність їх паперових справ.

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