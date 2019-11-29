В Раде назвали основную проблему с выплатами пенсий жителям ОРДЛО

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В комитете Рады подчеркнули, что сейчас действует усложненная процедура с получением пенсии для граждан с ОРДЛО

Основной проблемой выплат пенсий гражданам Украины, которые проживают в ОРДЛО, является отсутствие их бумажных дел. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила глава комитета Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова.

По ее словам, бумажные дела находятся на неподконтрольной украинской власти территории.

"Речь идет об отсутствии бумажных дел у ВПО и невозможность установления пенсий в связи с тем, что бумажные дела потеряны. Они находятся на территории неподконтрольной. Речь идет и о том, что есть люди, которые там находятся и не получают пенсию в связи с тем, что относятся к маломобильных слоям населения", - сообщила Третьякова.

По ее словам, в настоящее время действует усложненная процедура с получением пенсии для граждан с оккупированных территорий.

"Предыдущее правительство усложнило процедуру. Нужно каждые два месяца верифицироваться. И когда идет начисление пенсий, у нас же не действуют банковские документы на подконтрольной территории. Соответственно, получатель пенсии должен пересекать границу. Это означает, что при начислении пенсии на украинской территории создаются очереди", - пояснила она.

Нардеп подчеркнула, что наладить выплату пенсии для жителей ОРДЛО является справедливым шагом для государства и экономически обоснованным. По словам Третьяковой, переселение всех пенсионеров как ВПО на подконтрольную территорию Украины стало бы большей нагрузкой для государственного бюджета.

"Есть и экономическая составляющая. Если бы мы сказали: "Приезжайте к нам, в Украину". Например, человеку 70 лет. Мы бы все равно платили им пенсию, а дополнительно мы бы удерживали их как ВПО. И должны каким-то образом обеспечивать их жильем. Поэтому даже экономическая составляющая говорит о том, что мы должны позаботиться об этих гражданах. И когда они там находятся (на оккупированной территории, - ред.)… это дешевле для бюджета, чем когда мы удерживаем и так, и так. Кроме того, эти люди не всегда в состоянии адаптироваться, у них не всегда есть рабочее место или бизнес", - добавила она.

Напомним, комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов создаст рабочую группу по доработке законопроекта №2083-д о выплате пенсий жителям ОРДЛО.

Как писало РБК-Украина, ранее в Раде зарегистрировали законопроект 2083-д, который призван урегулировать вопросы выплаты пенсий жителям временно оккупированных территорий.

Кроме того, в парламенте предлагали платить пенсии жителям оккупированного Донбасса независимо от наличия статуса переселенца.