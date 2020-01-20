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Без коментарів: Instagram Офісу Зеленського перестав "слухати" українців

STYLERЖиття    20.01.2020 - 13:32
Без коментарів: Instagram Офісу Зеленського перестав "слухати" українців
Офіс президента Зеленського в Instagram приховав коментарі (Фото: колаж РБК-Україна)

В Instagram Офісу президента Зеленського "знесли" всі коментарі

На сторінці Офісу президента Володимира Зеленського в Instagram відключили функцію залишати коментарі під публікаціями.

Крайній пост 20 січня про участь глави держави у заходах із вшанування пам'яті загиблих воїнів та зустрічі з сім'ями бійців тепер залишився без коментів підписників.

Без коментарів: Instagram Офісу Зеленського перестав &quot;слухати&quot; українців

Офіс президента Зеленського в Instagram приховав коментарі (Фото: скрін instagram.com/op_ukraine)

Як зазначив медіаексперт Віталій Мороз, усі попередні коментарі користувачів також були приховані.

Без коментарів: Instagram Офісу Зеленського перестав &quot;слухати&quot; українців

Instagram ОПУ відключив функцію писати коментарі (Фото: скрін поста facebook.com/vitaliy.moroz)

У той же час на профілі самого Зеленського в Instagram можливість коментувати залишається.

Без коментарів: Instagram Офісу Зеленського перестав &quot;слухати&quot; українців

Фото: скрін instagram.com/zelenskiy_official

Додамо також, що обмеження не торкнулися також і Facebook-сторінки Офісу президента України.

В даний час не ясно, чому знесли коменти в профілі ОПУ в Instagram і скільки часу займуть "санітарні роботи". При цьому користувачі мережі взялися жваво дискутувати на тему, підозрюючи, що причиною могла стати маса негативних коментів.

Без коментарів: Instagram Офісу Зеленського перестав &quot;слухати&quot; українців

Офіс президента Зеленського в Instagram приховав коментарі (Фото: скрін коментарів facebook.com/vitaliy.moroz)

Як приховати коментарі в Instagram

В параметрах облікового запису в Налаштуваннях в розділі Коментарі можна закрити всі коментарі або від конкретних облікових записів.

Можна включити автоматичний фільтр для блокування негативу, про вас особисто і вашу зовнішність.

За допомогою ручного фільтра можна ввести конкретні слова, коментарі з якими будуть приховані назавжди.

Коли фільтр увімкнено, старі коментарі, які під нього потрапляють, теж будуть відключені. Відновлення коментів відбудеться при відключенні фільтра.

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