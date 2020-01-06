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Зеленский пожелал украинцам веселого Рождества и "взорвал" сеть: не будьте в Омані

STYLERПерсоны    06.01.2020 - 19:32
Зеленский пожелал украинцам веселого Рождества и "взорвал" сеть: не будьте в Омані
Владимир Зеленский (Фото: РБК-Украина)

Зеленский в Омане поздравил украинцев с Рождеством Христовым

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым и пожелал веселого праздника и вкусной кутьи. Нынешний Святвечер президент встречает в Омане, куда отправился с семьей, провел встречу на высшем уровне и обсудил инвестиционные вопросы, но при этом вызвав в сети массу неоднозначной реакции.

Нужно сказать, что из-за этого вояжа поздравительное обращение главы государства к гражданам, опубликованное на странице в Facebook, также вызвало в комментариях многочисленные споры и полемику, и мнения у украинцев разнятся кардинально.

Зеленский в рождественском посте упомянул украинский "Щедрик", мелодия которого благодаря композиторскому таланту Николая Леонтовича облетела весь мир (в странах Запада произведение известно под названием Carol of the Bells), получила более 150 вариаций и стала одним из главных атрибутов великого христианского праздника.

"Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святой ужин", - написал президент.

Также глава государства пожелал, чтобы весь год был щедрым на осуществленные надежды и чудеса, и в каждой семье воцарились мир и согласие.

"Всем вкусной кутьи! Христос рождается! Славим его!" - поздравил Зеленский.

Сообщение в сети сразу же собрало большое количество комментариев и вызвало оживленную дискуссию у пользователей интернета. Под постом звучат как критические замечания относительно как самой внезапной поездки в Оман с проживанием в дорогом роскошном отеле, так и относительно ужасного состояния дома Леонтовича - практически в руинах. В то же время другие горячо поздравляют Зеленского с Рождеством, просят не обращать внимание на злословия и желают отличного отдыха, право на который имеет каждый.

  • А автор "Щедрика" в Украине позабыт, позаброшен. Домик Леонтовича в ужаснейшем состоянии.
  • Не будьте в Омані)
  • Это типа привет из Омана?
  • С Рождеством вас! Света, мира, тепла, добра и любви вам и вашему дому!
  • Как там в Омане, кутью подают?
  • Пусть над нашей Украиной засияет такая красивая украинская рождественская звезда. Счастья всем, мира, покоя и любви!
  • Дом композитора самой известной рождественской мелодии в мире "Carol of the bells - Щедрик" - Николая Леонтовича. Позор власти.
  • Ну круто же, Леонтович!!! И главное все на нем пиарятся, а домик его развалился (и ремонтировать не хотят), потому как вспоминают раз в год, и так прокатит!
  • Что бы ни говорили злые языки, и какой бы путь мы не выбрали, всегда будут недовольные. Потому что когда дают бесплатно Ману кашу, некоторые критикуют, потому что хотят гречки. Думаю, мы на верном пути. С праздниками. И по моему мнению - Оман, так Оман. Если человек имеет финансовую возможность. Еще раз, с праздниками...
  • А в Омане тоже перепевают?
  • И вас, Владимир, с Рождеством Христовым!!! И не обращайте внимание на "писак" и их ферму. Я бы на вашем месте уже бы на Марс полетел бы. Выдержки вам.
  • И здесь люди нашли претензии... какого бы содержания не была бы запись, равно найдутся критики. Почему-то раньше дом Леонтовича никого не волновал. Что до такого состояния его довели. Но тем не менее, и вас с Рождеством!
  • Не вводь нас в Оману)
  • Раньше не представляла праздники без "Вечернего квартала", а сейчас без добрых поздравлений от Зеленского. Взаимно желаем вам сил, терпения и благодарности от людей за мир и благополучие в Украине.
  • Как там в Омане? Тепло?
  • Коляд, коляд, коляда. Хто з Оману погляда?
  • В Омане Рождество чувствуется как нигде;
  • Якесь оманливе привітання...

Зеленский пожелал украинцам веселого Рождества и &quot;взорвал&quot; сеть: не будьте в ОманіЗеленский пожелал украинцам веселого Рождества и &quot;взорвал&quot; сеть: не будьте в ОманіЗеленский пожелал украинцам веселого Рождества и &quot;взорвал&quot; сеть: не будьте в ОманіЗеленский пожелал украинцам веселого Рождества и &quot;взорвал&quot; сеть: не будьте в ОманіЗеленский пожелал украинцам веселого Рождества и &quot;взорвал&quot; сеть: не будьте в ОманіЗеленский пожелал украинцам веселого Рождества и &quot;взорвал&quot; сеть: не будьте в Омані

Зеленский в Омане поздравил украинцев с Рождеством (Скрин комментариев facebook.com/zelenskiy95)

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