Зеленский пожелал украинцам веселого Рождества и "взорвал" сеть: не будьте в Омані

Зеленский в Омане поздравил украинцев с Рождеством Христовым
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым и пожелал веселого праздника и вкусной кутьи. Нынешний Святвечер президент встречает в Омане, куда отправился с семьей, провел встречу на высшем уровне и обсудил инвестиционные вопросы, но при этом вызвав в сети массу неоднозначной реакции.
Нужно сказать, что из-за этого вояжа поздравительное обращение главы государства к гражданам, опубликованное на странице в Facebook, также вызвало в комментариях многочисленные споры и полемику, и мнения у украинцев разнятся кардинально.
Зеленский в рождественском посте упомянул украинский "Щедрик", мелодия которого благодаря композиторскому таланту Николая Леонтовича облетела весь мир (в странах Запада произведение известно под названием Carol of the Bells), получила более 150 вариаций и стала одним из главных атрибутов великого христианского праздника.
"Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святой ужин", - написал президент.
Также глава государства пожелал, чтобы весь год был щедрым на осуществленные надежды и чудеса, и в каждой семье воцарились мир и согласие.
"Всем вкусной кутьи! Христос рождается! Славим его!" - поздравил Зеленский.
Сообщение в сети сразу же собрало большое количество комментариев и вызвало оживленную дискуссию у пользователей интернета. Под постом звучат как критические замечания относительно как самой внезапной поездки в Оман с проживанием в дорогом роскошном отеле, так и относительно ужасного состояния дома Леонтовича - практически в руинах. В то же время другие горячо поздравляют Зеленского с Рождеством, просят не обращать внимание на злословия и желают отличного отдыха, право на который имеет каждый.
Зеленский в Омане поздравил украинцев с Рождеством (Скрин комментариев facebook.com/zelenskiy95)