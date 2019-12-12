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Не переходите по ссылке: ПриватБанк предупредил о новой схеме "развода"

STYLERЖизнь    12.12.2019 - 21:23
Не переходите по ссылке: ПриватБанк предупредил о новой схеме "развода"
ПриватБанк предупредил о новой афере (коллаж: РБК-Украина)

ПриватБанк советует быть осмотрительными при совершении покупок в интернете

ПриватБанк предупредил украинцев о новой схеме, к которой прибегают мошенники с целью обмана доверчивых украинцев. Об этом финучреждение сообщило на своей официальной странице в Facebook.

По словам представителей банка, во время онлайн шопинга мошенники могут предлагать перейти покупателям по ненадежным ссылкам. Якобы, это необходимо для осуществления "безопасной покупки". В результате украинцы остаются и без денег, и без товара.

"Не переходите по ссылкам, которые присылает продавец. На самом деле, на онлайн площадках система безопасности настроена таким образом, что продавец получает деньги после того, как вы получаете товар, а не наоборот", - говорится в предупредительном сообщении ПриватБанка.

Кроме того, в банке рекомендуют пользоваться инструкциями и осуществлять покупки только на официальных площадках.

Не переходите по ссылке: ПриватБанк предупредил о новой схеме &quot;развода&quot;

ПриватБанк предупредил о новой афере (скрин: facebook.com/privatbank)

Стоит отметить, что мошенники, как правило, активизируются в предпраздничный сезон, когда украинцы совершают много покупок. Желание купить подарок ребенку "от Деда Мороза" может больно ударить по кошельку и предпраздничному настроению.

Ранее сообщалось, что в Украине начали массово взламывать Instagram-аккаунты с помощью фейкового сервиса.

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