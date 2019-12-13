Колекторам заборонять вибивати борги в українців: як це працюватиме

Закон про колекторів в Україні заборонить вибивати борги (колаж: РБК-Україна)

Закон України про колекторів захистить боржників від тиску

Верховна Рада прийняла законопроект про "захист від колекторів". Нормативний акт допоможе вберегти українців від тиску представників колекторських фірм, які дуже часто переходять всі межі при "вибиванні боргів". Закон № 2133 був підтриманий за основу 309 голосами в четвер, 12 грудня. В чому суть нововведення і як він буде працювати - в матеріалі Styler.

Новий законопроект дає визначення поняттю "колекторська діяльність" і буде захищати українців від психологічного тиску на боржників і погроз застосування насильства.

Не переходьте за посиланням: ПриватБанк попередив про нову схему "розводу"

Колекторам буде заборонено

Вдаватися до яких-небудь дій, які можна розцінювати як загрозу правам, свободам, честі і репутації фізичних осіб, використовувати силу, погрози.

Ображати гідність боржника, його представника, членів його сім'ї, застосовувати неправомірні дії.

Застосовувати грубий тон, вульгарну або нецензурну лексику, порушувати спокій громадян і громадський порядок.

Вдаватися до залякувань.

Навмисне обманювати боржника про прострочену заборгованість, її розмір, підстави виникнення.

Пенсія по СМС: як буде працювати нововведення