Колишня учасниця "Холостяка" заінтригувала поверненням на шоу: "Ще побачите мене у сезоні"
Колишня учасниця реаліті-шоу про кохання "Холостяк-13" Ксенія Щербач, яка була однією з фавориток головного героя, але залишила проект у п'ятому випуску, вирішила розставити всі крапки над "і" після чуток про те, що вона може повернутися в шоу.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на її пост у Instagram.
Пыдписники Ксенії періодично запитують її про те, чи може вона повернутися на "Холостяк" із ветераном війни Тереном. Тому вона вирішила відповісти на ці домисли.
"Правда в тому, що наша історія з Олександром завершена. Ми попрощалися з повагою, як це і має бути, коли двоє дорослих розуміють, що їхній шлях - це різні дороги", - наголосила вона.
Щоправда, вона не заперечує, що глядачі побачать її на телеекранах.
"Так, ви ще побачите мене в сезоні. Я з'явлюсь у фінальній серії пост-шоу, де ми розставимо всі крапки над "i". І я розповім вам дещо дуже приємне", - заінтригувала Щербач свою аудиторію.
Також вона подякувала всім, хто вболівав за неї, писав теплі слова і просто був поруч.
Дівчина залишила проект у 5-му випуску (фото: instagram.com/instaksena)
Що відомо про Ксенію Щербач
Ксенії Щербач 25 років.
Вона родом із Житомирської області, навчалася у Таврійському національному університеті імені В.В. І. Вернадського за фахом журналістика.
Дівчина працює у сфері SMM. Серед її захоплень - бокс.
У своїй візитівці вона зазначила, що з Олександром Тереном вона має багато спільного. Проте, мабуть, холостяк вирішив, що це не так.
Ксенія Щербач розповіла, що відбувається одразу після того, як дівчина вибуває з шоу. Виявляється, учасниці не їдуть додому, а ще якийсь час залишаються в іншому готелі, проте бачитися з іншими дівчатами їм не дозволено.
Також Щербач заступилася за Терена, який останнім часом отримує багато хейту через поцілунки з учасницями. Вона вважає, що так ветеран війни проявляє свої почуття.
Ксенія Щербач (фото: instagram.com/instaksena)