Экс-участница "Холостяка" заинтриговала возвращением на шоу: "Еще увидите меня в сезоне"

Бывшая участница реалити-шоу о любви "Холостяк-13" Ксения Щербач , которая была одной из фавориток главного героя, но покинула проект в пятом выпуске, решила расставить все точки над "і" после слухов о том, что она может вернуться в шоу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее пост в Instagram .

Подписчики Ксении периодически спрашивают ее о том, может ли она вернуться на "Холостяк" с ветераном войны Тереном. Поэтому она решила честно ответить на эти домыслы.

"Правда в том, что наша история с Александром завершена. Мы простились с уважением, как это и должно быть, когда двое взрослых понимают, что их путь - это разные дороги", - подчеркнула она.

Правда, она не отрицает, что зрители еще увидят ее на телеэкранах.

"Да, вы еще увидите меня в сезоне. Я появлюсь в финальной серии пост-шоу, где мы расставим все точки над "i". И я расскажу вам кое-что очень приятное", - заинтриговала Щербач свою аудиторию.

Также она поблагодарила всех, кто болел за нее, писал теплые слова и просто был рядом.

Девушка покинула проект в 5-м выпуске (фото: instagram.com/instaksena)

Что известно о Ксении Щербач

Ксении Щербач 25 лет.

Она родом из Житомирской области, училась в Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского по специальности журналистика.

Девушка работает в сфере SMM. Среди ее увлечений - бокс.

В своей визитке она подчеркнула, что с Александром Тереном у нее много общего. Однако, видимо, холостяк решил, что это не так.

Ксения Щербач рассказала, что происходит сразу после того, как девушка выбывает из шоу. Оказывается, участницы не едут домой, а еще какое-то время продолжают оставаться в другой гостинице, однако видеться с другими девушками им не разрешено.

Также Щербач заступилась за Терена, который в последнее время получает много хейта из-за поцелуев с участницами. Она считает, что так ветеран войны проявляет свои чувства.

Ксения Щербач (фото: instagram.com/instaksena)