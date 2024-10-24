Колишня Остапчука заговорила про вагітність: "Мама чекає онуків"

Так, у Stоries Горняк виставила відповіді на найпопулярніші запитання підписників. Серед них було питання про те, чи була дівчина колись вагітна.

"Ви така красуня. Вік вам не завада. Чи були ви вагітні?" - запитав хтось із фоловерів у юристки.

На що вона відповіла, що ніколи не була вагітною.

"Ні, ще не була. Аборти не приймаю. Тому якби була, ви побачили б", - зазначила Христина.

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Водночас вона відповіла на запитання іншої підписниці про те, чи не переживає її мама за те, що вона досі незаміжня.

"Хах. Начебто ні. Чого б їй переживати? Це ж моє життя", - наголосила Горняк.

Також дівчина зазначила, що має дуже сучасну маму і вона розуміє, що з нормальними чоловіками зараз проблема.

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"Вона тільки онуків просить, чекає, а так все нормально", - наголосила вона.

Що відомо про особисте життя Христини Горняк

У жовтні 2020 року Христина Горняк вийшла заміж за відомого шоумена та телеведучого Володимира Остапчука. Вони влаштували пишне весілля, під час якого дівчина сяяла від щастя та змінила кілька нарядів.

Це трапилося лише через півроку після розлучення Остапчука з першою дружиною Оленою Войченко, у шлюбі з якою він прожив понад 10 років.

Проте невдовзі після початку повномасштабної війни Христина та Володимир перестали постити спільні фото та з'являтися разом. У мережі з'явилися чутки, що пара розпалася, не проживши двох років у шлюбі.

Остапчук та Горняк (instagram.com/kristygor)

Христина ніяк не коментувала цих чуток, але потім оголосила, що вони більше не разом.

Причину блогерка не розкрила і донині.

Офіційно Горняк та Остапчук розлучилися 4 жовтня 2022 року, і того ж дня у відомого ведучого зав'язалися серйозні стосунки з журналісткою Катериною Полтавською, яка молодша за нього на 16 років.

Пара вже встигла одружитися, а молода дружина ведучого незабаром подарує йому дитину - у грудні у них має народитися син. Остапчук та Полтавська вже розсекретили ім'я дитини та активно готуються до її появи.

Христина поки не зустріла свою другу половинку, хоча вона постійно натякає на зміни в особистому житті і увагу шанувальників.

Христина Горняк (instagram.com/kristygor)