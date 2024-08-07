Колишня Остапчука засвітилася у вбранні без спідньої білизни та натякнула на нові стосунки

Екс-дружина Володимира Остапчука Христина Горняк похвалилася в мережі ідеальною фігурою у пікантному вбранні, а також дала зрозуміти підписникам, що вже не одна.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram -акаунт юристки.

Як сьогодні виглядає екс-дружина Остапчука

Христина приміряла стильне вбрання молочно-білого відтінку: довгу спідницю, яка підкреслила її струнку фігуру, а також досить відкритий кроп-топ з довгими рукавами.

"Боже, як це красиво. Але я думаю, що вони можуть якось випасти", - підписала блогерка фото, на якому позує без спідньої білизни.

Христина Горняк у відвертому вбранні (фото: instagram.com/kristygor)

Потім юристка ще більше зацікавила підписників у підписі до наступної сторис.

"Відправила відео йому. Каже: "Гарна". Але для нього я завжди гарна, а ось що скажете ви? Можна ваш голос", - запитала вона думку своєї аудиторії, тим самим підігрівши її інтерес.

Христина Горняк заінтригувала підписників (фото:instagram.com/kristygor)

Як відреагували у мережі на фото Христини Горняк

Наряд знаменитості також почали активно коментувати її фоловери:

"Я давно говорила, що їх треба частіше вигулювати".

"На Вас виглядає розкішно".

"Літній варіант чудово десь на морі на вечір може якусь літню вечірку".

"Якщо Вам комфортно і зручно, тому що верх складний, то купуйте. По посадці все ок".

"Красуня".

Христина Горняк зараз (фото: instagram.com/kristygor)

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Горняк вийшла заміж за Остапчука - пара влаштувала шикарне свято, під час якого юристка змінила кілька нарядів та світилася від щастя. Це трапилося лише через півроку після його розлучення з першою дружиною та матір'ю його дітей Оленою Войченко.

В офіційному шлюбі подружжя прожило близько двох років.

Христина Горняк зараз (фото: instagram.com/kristygor)

Горняк і Остапчук розлучилися 4 жовтня 2022 року, і того ж дня у відомого ведучого зав'язалися серйозні стосунки з журналісткою Катериною Полтавською, яка молодша за нього на 16 років.

Христина Горняк зараз (фото: instagram.com/kristygor)