Екс-дружині Остапчука дорікнули, що вона не змогла народити дитину ведучому: Горняк відповіла

Колишня дружина Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк, відповіла на закиди, що від неї пішов ведучий, бо вона не може мати дітей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки.

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Нещодавно Горняк пройшла обстеження жіночого та репродуктивного здоров'я. Христина хотіла переконатися, що всі показники в нормі, і дізнатися, як її проблеми з ниркою можуть вплинути на здатність у майбутньому мати дітей.

Своїми переживаннями вона відверто поділилася з підписниками у своєму блозі.

Після цього деякі користувачі мережі почали писати їй, що вона напевно не може мати дітей, що і стало причиною її розриву з Остапчуком.

Христина не стала терпіти такі нападки і рішуче відповіла хейтерам. Вона підкреслила, що у неї зі здоров'ям усе гаразд, і навіть показала деякі результати своїх аналізів.

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За словами блогерки, показники навіть перевищують норму, що не може не тішити як лікарів, так і її саму.

"Хто каже, що я старенька і вже безплідна, хочу сказати, що я ще ого-го, мій АМГ (антимюллерів гормон) навіть трішки вище норми. Лікарі задоволені, і я теж. Все, що я в майбутньому хочу зробити, це тільки тому, що я не хочу хвилюватися, а не тому, що маю показання. І це говорить про те, що відкладене материнство – класна штука, якщо наразі ви не маєте можливості стати мамою", - відповіла хейтерам знаменитість.

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У відповідь на критику блогерка порадила хейтерам не втручатися в чуже життя.

Горняк зазначила, що вона вже навчилася справлятися з подібними коментарями, але такі повідомлення можуть сильно зачепити інших, особливо тих, хто зіштовхується з реальними проблемами.

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