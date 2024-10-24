Бывшая Остапчука заговорила о беременности: "Мама ждет внуков"

Так, в Stоries Горняк выставила ответы на самые популярные вопросы подписчиков. Среди них был вопрос о том, была ли девушка когда-нибудь беременна.

"Вы такая красавица. Возраст вам не помеха. Были ли вы беременны?" - спросил кто-то из фолловеров у юристки.

На что она ответила, что никогда не была беременна.

"Нет, еще не была. Аборты не принимаю. Поэтому если бы была, вы бы увидели", - отметила Кристина.

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В то же время она ответила на вопрос другой подписчицы о том, не переживает ли ее мама за то, что она до сих пор не замужем.

"Хах. Вроде нет. Чего бы ей переживать? Это ж моя жизнь", - подчеркнула Горняк.

Также девушка отметила, что у нее очень современная мама и она понимает, что с нормальными мужчинами сейчас проблема.

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"Она только внуков просит, ждет, а так все нормально", - подчеркнула она.

Что известно о личной жизни Кристины Горняк

В октябре 2020 года Кристина Горняк вышла замуж за известного шоумена и телеведущего Владимира Остапчука. Они устроили пышную свадьбу, во время которой девушка сияла от счастья и сменила несколько нарядов.

Это случилось всего через полгода после развода Остапчука с первой женой Еленой Войченко, в браке с которой он прожил более 10 лет.

Однако вскоре после начала полномасштабной войны Кристина и Владимир перестали постить совместные снимки и появляться вместе. В сети появились слухи, что пара распалась, не прожив и двух лет в браке.

Остапчук и Горняк (instagram.com/kristygor)

Кристина никак не комментировала эти слухи, но потом объявила, что они больше не вместе.

Причину блогерша не раскрыла и по сей день.

Официально Горняк и Остапчук развелись 4 октября 2022 года, и в тот же день у известного ведущего завязались серьезные отношения с журналисткой Екатериной Полтавской, которая младше его на 16 лет.

Пара уже успела пожениться, а молодая жена ведущего совсем скоро подарит ему ребенка - в декабре у них должен родиться сын. Остапчук и Полтавская уже рассекретили имя ребенка и активно готовятся к его появлению.

Кристина же пока не встретила свою вторую половинку, хотя она постоянно намекает на изменения в личной жизни и внимание поклонников.

Кристина Горняк (instagram.com/kristygor)