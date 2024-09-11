Колишня Остапчука пояснила, чому наважилася пройти курс молодого бійця

Христина Горняк, колишня обраниця ведучого Володимира Остапчука, днями повідомила, що пройшла курс молодого бійця . Тепер вона поділилася враженнями після пережитого досвіду, а також пояснила, чому наважилася на подібний крок.

Що написала Христина

У відповідній публікації в блозі жінка зауважила, що пережила одні з найважчих емоційно та фізично днів у своєму житті. За три дні підготовки їй вдалося отримати багато нової для себе інформації та розкрити свої нові сторони.

"Однозначно - моя точка зросту, моя зміна поглядів на багато речей і на деяких людей я тепер дивлюсь абсолютно інакше, і оточення моє теж буде змінюватись, 100 відсотків!" - поділилася Христина.

Горняк показала фото (Фото: instagram.com/kristygor)

Також Горняк розповіла, чому радить кожному хоч раз пройти подібні курси.

"Ви ніколи не будете знати по-справжньому який ресурс і потенціал є всередині вас! Якщо вам здається, що ви якісь не такі, щось не можете, то знайте, що це просто не та мотивація, шукайте і змінюйте її, адже мені здавалось, що бігти в окоп з вагою на собі приблизно 15 кг я не зможу, та я змогла!" - написала вона.

"Мені здавалось, що я ніколи не зможу зробити влучний постріл зі снайперської гвинтівки, яку я бачила вперше, або з АК, та я змогла з першого пострілу, і таких "мені здається, я не зможу" є достатньо багато в кожному з нас! Тактична медицина - це реалії нашого життя, і я тепер вмію і турнікет накласти, і тампонувати рану в разі потреби, сподіваюсь, не треба буде!" - йдеться також у її пості.

Також Христина поділилася враженнями (Фото: instagram.com/kristygor)

Наостанок колишня обраниця Остапчука підкреслила, що реальність сьогодні стала іншою, а тому потрібно пристосовуватися до нових умов, бути готовим змінитися. Юристка зазначила, що важливо пам'ятати про допомогу нашим захисникам і захисницям, і залишатися для них надійною підтримкою.

"Друзі, не проходьте повз зборів, дякуйте, коли бачите захисників, і просто даруйте їм повагу і тепло! Бо вони живуть в справжньому пеклі, а ми завдяки їм живемо на своїй землі! Слава Україні! Героям слава!" - підсумувала Христина.

Окрім того, як можна побачити, блогерка оприлюднила серію кадрів, зроблених під час триденної підготовки. На них вона позувала камуфляжній формі, зі зброєю та іншими, необхідними для проходження практики речами.

Колишня Остапчука закликала не забувати про війну в Україні (Фото: instagram.com/kristygor)