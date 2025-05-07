Колишня дружина Дзідзьо здивувала сміливою фотосесією на останньому місяці вагітності

Колишня дружина українського співака Дзідзьо, співачка SLAVIA (справжнє ім'я - Ярослава Притула-Хома), яка нещодавно розповіла, чому досі не вийшла заміж за свого коханого, від якого вагітна, продемонструвала сміливі фото з животиком.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її пост в Instagram.
Для "вагітної" фотосесії вона обрала досить нестандартну ідею.
Майбутня мама позувала в чорному топі на бретельках і блакитній шовковій спідниці. Родзинкою став пітон, якого Ярослава тримала в руках.
Колишня дружина Дзідзьо показалася на останньому місяці вагітності (фото: instagram.com/slavia_official)
Ба більше, співачка зізналася, що змогла подолати свій страх.
Славія показала фото з животиком (фото: instagram.com/slavia_official)
"Дякую за ідею! Радію, що після довгих вагань я таки змогла побороти страх і подружитися з цим ласкавим, красивим пітончиком. Наприкінці зйомки не хотілося відпускати його з рук. Це був перший досвід спілкування з плазунами. Тепер я люблю змій", - написала вона.
Співачка SLAVIA (фото: instagram.com/slavia_official)
Зазначимо, що Ярослава має чудовий вигляд і просто-таки сяє від щастя.
Фоловери співачки тут же почали коментувати її незвичну фотосесію вагітності:
Колишня Дзідзьо показала сміливі фото з животиком (фото: instagram.com/slavia_official)
Ярослава Притула-Хома і DZIDZIO (справжнє ім'я - Михайло Хома) були у стосунках близько 20 років. З 2013 по 2021 рік пара була в офіційному шлюбі. Потім вони розлучилися, але зберегли дружні стосунки.
Навесні 2025 року стало відомо, що Ярослава вагітна від Андрія Павлюка - підприємця з Житомира. Вони познайомилися в кіношколі на курсах і довгий час були просто друзями, а потім між ними зав'язалися романтичні стосунки.
До слова, пара досі не одружилася. Однак Ярослава та Андрій планують це зробити до народження спільної дитини.
Slavia та Андрій Павлюк (фото: instagram.com/andrei_pavliuk_starberg)
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