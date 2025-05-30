Колишня дружина Дзідзьо розсекретила, коли стане мамою і чи буде коханий присутній на пологах

Радісна подія в родині Ярослави Притули має відбутися вже на початку червня.

"Плануємо на початок червня. Але це ще те питання - не всі ж народжують на 40-му тижні", - зазначила вона.

Водночас вона наголосила, що її коханий, Андрій Павлюк буде з нею на пологах і перші дні після народження малюка.

"Були в пологовому будинку, дивилися палату, нам пропонували різні варіанти, тому що в нас будуть партнерські пологи. І чоловік буде зі мною кілька днів у пологовому. Зібрані вже деякі речі, придбали коляску", - зазначила співачка.

Попри 9-й місяць вагітності, Slavia продовжує ходити в спортзал.

"Ходжу в спортзал. Мене деякі лають, що не варто. Але я можу ходити, хочу, чого мені просто лежати вдома. Ясно, що зараз мої асани з йоги, пілатесу нагадують потуги. Але роблю те, що можу, розминаюся, рухаюся. Мені взагалі подобається третій триместр, комфортно почуваюся й отримую задоволення", - підкреслила вона.

Нагадаємо, у 2021 році стало відомо, що Ярослава Притула та Дзідзьо (Михайло Хома) розлучаються після 8 років шлюбу та 20 років стосунків. Причиною стала криза, коли Дзідзьо повністю занурився в роботу над проєктом DZIDZIO. Славія почувалася некомфортно, не відчувала душевного контакту з чоловіком, і відчувала, що "зайва". Крім того, вона хотіла розвивати кар'єру співачки, а чоловік не дуже підтримував її в цьому.

DZIDZIO і SLAVIA (instagram.com.slavia_official)

Ще будучи в офіційному шлюбі Ярослава зустріла бізнесмена з Житомира Андрія Павлюка. Вони відвідували курси акторської майстерності й між ними відразу ж виникла симпатія.

Про особисте життя співачки тривалий час не було нічого відомо, і тільки у 2025 році вона приголомшила новиною, що вагітна.

Нещодавно коханий освідчився їй оригінальним способом - у застосунку "Дія". Вони вирішили не влаштовувати пишних церемоній, а розписатися онлайн.

Slavia та Андрій Павлюк (фото: instagram.com/andrei_pavliuk_starberg)