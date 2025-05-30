Экс-супруга Дзидзьо рассекретила, когда станет мамой и будет ли любимый присутствовать на родах

Радостное событие в семье Ярославы Притулы должно состояться уже в начале июня.

"Планируем на начало июня. Но это еще тот вопрос - не все же рожают на 40-й неделе", - отметила она.

В то же время она подчеркнула, что ее возлюбленный, Андрей Павлюк будет с ней на родах и первые дни после рождения малыша.

"Были в роддоме, смотрели палату, нам предлагали разные варианты, потому что у нас будут партнерские роды. И муж будет со мной несколько дней в родильном. Собраны уже некоторые вещи, приобрели коляску", - отметила певица.

Несмотря на 9-й месяц беременности, Slavia продолжает ходить в спортзал.

"Хожу в спортзал. Меня некоторые ругают, что не стоит. Но я могу ходить, хочу, чего мне просто лежать дома. Ясно, что сейчас мои асаны по йоге, пилатесу напоминают потуги. Но делаю то, что могу, разминаюсь, двигаюсь. Мне вообще нравится третий триместр, комфортно себя чувствую и получаю удовольствие", - подчеркнула она.

Напомним, в 2021 году стало известно, что Ярослава Притула и Дзидзьо (Михаил Хома) разводятся после 8 лет брака и 20 лет отношений. Причиной стал кризис, когда Дзидзьо полностью погрузился в работу над проектом DZIDZIO. Славия чувствовала себя некомфортно, не чувствовала душевного контакта с мужем, и чувствовала, что "лишняя". Кроме того, она хотела развивать карьеру певицы, а муж не очень поддерживал ее в этом.

DZIDZIO и SLAVIA (instagram.com.slavia_official)

Еще будучи в официальном браке Ярослава встретила бизнесмена из Житомира Андрея Павлюка. Они посещали курсы актерского мастерства и между ними сразу же возникла симпатия.

О личной жизни певицы долгое время не было ничего известно, и только в 2025 году она огорошила новостью, что беременна.

Недавно возлюбленный сделал ей предложение оригинальным способом - в приложении "Дія". Они решили не устраивать пышных церемоний, а расписаться онлайн.

Slavia и Андрей Павлюк (фото: instagram.com/andrei_pavliuk_starberg)