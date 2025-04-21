Ексдружина Дзідзьо розповіла, як дізналася про вагітність: "Не робила тест"

Колишня дружина українського співака Дзідзьо, співачка SLAVIA (справжнє ім'я - Ярослава Притула), яка нещодавно розсекретила свого нового коханого , розповіла, як вона дізналася про вагітність.

"Я стежила, щодня прислухалася до своїх відчуттів. Я знала. Ми в конкретний день зачали дитину. У мене все чітко, не так, знаєш, бігла, залетіла десь там. Ні, такого в мене бути не може. Я вже доросла дівчинка. І все - я відчувала, що я вагітна", - розповіла вона.

Потім вона згадала, що коли пішла з Андрієм у кіно і випила трохи просеко, то одразу ж запідозрила, що вагітна.

"Ми завжди собі беремо такі мініпляшечки просеко. І я така сіла, намочила губи і відчуваю просто якусь пекучу неприємну рідину. Я зрозуміла, що все, організм сигналізує, що не можна. Я тоді зрозуміла, що вагітна", - зазначила SLAVIA.

Потім вона почала відзначати й інші ознаки. Водночас коли Слава Дьомін запитав, коли співачка зробила тест на вагітність, вона зізналася, що не робила його.

"Я не робила. А навіщо мені ці тести? Я знаю, що я вагітна. А що тут такого дивного? Навіщо ці тести, я не розумію. Дівчата купують по 10 цих тестів, ну а що він мені дасть?" - зазначила Ярослава Притула.

Потім вона пішла до гінеколога, і за допомогою УЗД підтвердили, що співачка дійсно вагітна.

"Подивилися і побачили, що вже сердечко б'ється. На такому маленькому терміні я навіть не думала, що так швидко буде видно", - поділилася колишня Дзідзьо.

На запитання Дьоміна, чи знає SLAVIA стать дитини, артистка зазначила, що вона поки що ще не дізнавалася.

"Ще поки що не знаю. Я попросила, щоб мені не говорили. Я подумала, що мені це не так важливо. Ось зараз маю йти на наступний скринінг, і вже нехай мені скажуть. Звичайно, у мене є свої відчуття, але мені потрібно знати, якого кольору купувати пелюшки тощо", - розповіла Ярослава Притула.

Слава Дьомін припустив, що в неї народиться дівчинка.

Нагадаємо, Ярослава Притула та DZIDZIO (справжнє ім'я - Михайло Хома) були у стосунках близько 20 років. З 2013 по 2021 рік пара була в офіційному шлюбі. Потім вони розлучилися, але зберегли дружні стосунки.

Навесні 2025 року стало відомо, що Ярослава вагітна від Андрія Павлюка - підприємця з Житомира. Вони познайомилися в кіношколі на курсах і тривалий час були просто друзями.