Колишній "Холостяк" Макацарія зачарував фото красуні-дружини: як вона виглядає через 2 місяці після пологів

Грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія, який брав участь в українському реаліті-шоу про кохання "Холостяк-6" (2016), зворушливо звернувся до дружини на честь її дня народження, а також показав нові фото.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост в Instagram знаменитості.

Вчора Макацарія святкував свій ювілей - йому виповнилося 40 років. А сьогодні свято у його дружини Лізи Чічуа, яка молодша за ексхолостяка на 17 років.



Іраклі Макацарія з Лізою Чічуа (фото: instagram.com/maqatsa)

"Найщасливішого дня народження, кохання всього мого життя!" - підписав він фото з дружиною.



Іраклі Макацарія з красунею-дружиною (фото: instagram.com/maqatsa)

Судячи з усього, пара відпочиває в Дубаї. Фото на тлі розкішних хмарочосів опублікувала у своєму блозі й сама Ліза. Попри те, що наприкінці січня дівчина вдруге стала мамою, вона вже встигла повернутися в допологову форму.



Лізі Чічуа виповнилося 23 роки (фото: instagram.com/lizachichuaa)

На світлинах Ліза позує в мінісукні золотистого відтінку з глибоким декольте, завдяки чому вона продемонструвала струнку фігуру і довгі ноги. 23-річна дівчина просто світиться від щастя поруч із коханим.



Дружина Іраклі Макацарії (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Що відомо про особисте життя колишнього "Холостяка"

Після того, як Іраклі Макацарія не зміг побудувати стосунки з переможницею "Холостяка-6" Оленою Лесик, йому приписували безліч романів з українськими зірками. Зокрема, з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською, зі співачкою Мішель Андраде та гімнасткою Анною Різатдіновою.

Однак свою другу половинку він зустрів у Грузії - нею виявилася студентка медичного університету Ліза Чічуа. Спочатку харизматичний грузин листувався з дівчиною в соцмережах, а потім залицявся і дарував подарунки.

У 2022 році Іраклі освідчився коханій на вершині гори в Тбілісі, а в липні того самого року закохані зіграли пишне весілля в грузинських традиціях і повінчалися.



Іраклі Макацарія з Лізою Чічуа під час весілля (фото: instagram.com/maqatsa)

У червні 2023 року народився їхній первісток - син Георгій.

А восени 2024 року пара приголомшила шанувальників новиною, що вони чекають на другого малюка. Під час скромного гендер-паті Макацарія і його дружина оголосили, що у них буде донька.

Наприкінці січня 2025 року у пари народилася дівчинка, яку назвали Ніна.

А нещодавно Іраклі та його молода дружина вперше показали обличчя 2-річного сина. Він росте копією мами.



Іраклі Макацарія з дружиною Лізою та сином (фото: instagram.com/maqatsa)

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