Бывший "Холостяк" Макацария очаровал фото красавицы-жены: как она выглядит через 2 месяца после родов

Грузинский бизнесмен Иракли Макацария, который принимал участие в украинском реалити-шоу про любовь "Холостяк-6" (2016), трогательно обратился к жене в честь ее дня рождения, а также показал новые фото.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.

Вчера Макацария праздновал свой юбилей - ему исполнилось 40 лет. А сегодня праздник у его супруги Лизы Чичуа, которая младше экс-холостяка на 17 лет.



Иракли Макацария с Лизой Чичуа (фото: instagram.com/maqatsa)

"Самого счастливого дня рождения, любовь всей моей жизни!" - подписал он фото с женой.



Иракли Макацария с красавицей-женой (фото: instagram.com/maqatsa)

Судя по всему, пара отдыхает в Дубае. Фото на фоне роскошных небоскребов опубликовала в своем блоге и сама Лиза. Несмотря на то, что в конце января девушка во второй раз стала мамой, она уже успела вернуться в дородовую форму.



Лизе Чичуа исполнилось 23 года (фото: instagram.com/lizachichuaa)

На снимках Лиза позирует в мини-платье золотистого оттенка с глубоким декольте, благодаря чему она продемонстрировала стройную фигуру и длинные ноги. 23-летняя девушка просто светится от счастья рядом с любимым.



Супруга Иракли Макацарии (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Что известно о личной жизни бывшего "Холостяка"

После того, как Иракли Макацария не смог построить отношения с победительницей "Холостяка-6" Аленой Лесык ему приписывали множество романов с украинскими звездами. В частности, с фитнес-тренером Мариной Боржемской, с певицей Мишель Андраде и гимнасткой Анной Ризатдиновой.

Однако свою вторую половинку он встретил в Грузии - ею оказалась студентка медицинского университета Лиза Чичуа. Сначала харизматичный грузин переписывался с девушкой в соцсетях, а потом ухаживал и дарил подарки.

В 2022 году Иракли сделал предложение руки и сердца любимой на вершине горы в Тбилиси, а в июле того же года влюбленные сыграли пышную свадьбу в грузинских традициях и обвенчались.



Иракли Макацария с Лизой Чичуа во время свадьбы (фото: instagram.com/maqatsa)

В июне 2023 года родился их первенец - сын Георгий.

А осенью 2024 года пара огорошила поклонников новостью, что они в ожидании второго малыша. Во время скромного гендер-пати Макацария и его супруга объявили, что у них будет дочка.

В конце января 2025 года у пары родилась девочка, которую назвали Нина.

А недавно Иракли и его молодая жена впервые показали лицо 2-летнего сына. Он растет копией мамы.



Иракли Макацария с женой Лизой и сыном (фото: instagram.com/maqatsa)

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