Катя Осадча зачарувала фото мами-красуні, яка виглядає набагато молодшою за свої роки
Відома українська телеведуча Катя Осадча поділилася в мережі радісною подією - сьогодні, 27 лютого, день народження у її мами. У зв'язку з цим вона написала зворушливий пост і опублікувала кілька спільних фото.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
"Матусю, з днем народження", - підписала Осадча серію фото.
Катя Осадча з мамою (фото: instagram.com/kosadcha)
"Три роки тому в цей день, на третій день повномасштабної війни, ми думали про одне - нехай ми будемо всі живі й разом і тоді ми зможемо все", - поділилася вона спогадом.
Мама Каті Осадчої з онуком (фото: instagram.com/kosadcha)
"Спасибі, що ти у мене така молода, натхненна, спасибі за всю підтримку і віру в мене!" - написала телеведуча.
Катя Осадча з мамою, татом і сином Іваном (фото: instagram.com/kosadcha)
Зазначимо, що Олена Олександрівна може похвалитися ідеальною фігурою у свої роки. Осадча не раз зізнавалася в інтерв'ю, що вона захоплюється фізичною формою своєї матері й теж намагається стежити за зовнішнім виглядом, через що останнім часом більше приділяє часу спорту.
Осадча з мамою (скриншот)
Як відреагували в мережі
Фоловери української телеведучої одразу ж почали коментувати фото Осадчої з мамою - багато хто зазначив, що мама має набагато молодший вигляд, ніж у свої роки:
- "Вітаю маму з днем народження! Головне - міцного здоров'я і мирного неба над головою"
- "Мама просто красуня!"
- "Ось це гени! Вітаю!"
- "Боже, яка мама красуня! З днем народження, всіх благ вам".
Катя Осадча з мамою Оленою Олександрівною (фото: instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, Катя Осадча народилася 12 вересня 1983 року в Києві. Батько ведучої - Олександр Володимирович - генеральний директор ВО "Київприлад". Мама - домогосподарка, за професією бібліотекарка. Також у зірки є брат, який молодший за неї на декілька років. Він живе за кордоном.
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