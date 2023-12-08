Коли найкраще заводити домашнього улюбленця для дитини: названо точний вік

Переваги для здоров'я

За словами лікаря, якщо ви плануєте принести нового вихованця додому, то переконайтеся, що ви можете забезпечити належний догляд та увагу.

Загалом існує багато переваг для здоров’я від утримання домашнього улюбленця, а саме:

зменшення стресу

зниження артеріального тиску

боротьба з самотністю та депресією

збільшення можливостей для занять фізичними вправами на свіжому повітрі

зниження холестерину

зниження тригліцеридів

стрункіше тіло

Однак, на жаль, тварини можуть і заражати людей певними захворюваннями, які називаються зоонозними.

Діти до 5 років, вагітні, дорослі старше 65 років і люди з імунодефіцитом мають більший ризик захворіти на захворювання, які передаються від тварини до людини.

Тому, якщо ви вагітні, вам не потрібно відмовлятися від своєї кішки, але краще не заводити нову. Також уникайте контакту з бродячими котиками.

Важливо знати, що кішки можуть бути переносниками токсоплазмозу - захворювання, яке призводить до вроджених вад дитини.

Вагітні жінки також повинні уникати контакту з домашніми гризунами для запобігання впливу вірусу лімфоцитарного хоріоменінгіту, який може спричинити вроджені вади. Якщо ви вагітні та у вас є домашні тварини-гризуни, уникайте прямого контакту та нехай хтось інший чистить його середовище перебування.

Коли заводити тварину для дитини

Ендокринолог зазначила, що для дитини краще заводити домашнього улюбленця у такому віці:

після 5 років, коли дитина готова більш-менш самостійно доглядати за твариною

діти меншого віку сприймають тварин, як іграшку і можуть їй зашкодити, та навіть травмувати

Щоб зрозуміти, яка тварина найбільше підходить для вашої дитини, важливо враховувати не тільки її побажання, але і вік. Зазвичай, діти починають просити купити вихованця в період відвідування дитячого садка. У цьому віці діти розуміють і можуть практикувати те, чого їх навчають, що їм пояснюють, але вони також бувають імпульсивними, що може налякати тварину.

Дрібні тварини, такі як хом'ячки та кролики дуже приваблюють дітей, тому що вони нагадують плюшевих іграшок, і діти з ними так часто, на що тварини дратуються і можуть вкусити. З цієї причини доцільно почати привчати дитину до покірних тварин, які вимагають невеликих зусиль.