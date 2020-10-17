Эти животные могут лечить человека: поднимают с инвалидных колясок

Названы животные, которые могут лечить человека (фото: freepik)

Некоторые животные являются отличными терапевтами, которые могут быть не только друзьями, но и настоящими врачевателями

Животные издавна признаны настоящими врачевателями. Они оказывают выраженный терапевтический эффект при взаимодействии с нами. Существует даже отдельная отрасль медицины - анималотерапия (пет-терапия).

Главными врачевателями являются кошки, собаки и лошади, пишет goodnewsanimal.

И хотя анималотерапия не является официальной наукой, последние исследования показывают: владельцы кошек и собак в среднем живут на 4-5 лет дольше.

В медицине есть также целый раздел - иппотерапия. Когда верховая езда применяется в лечении аутизма, рассеянного склероза, церебрального паралича, артрита, инсульта, черепно-мозговых травм, и так далее.

Чудо-собаки

О чудодейственной силе голой перуанской, мексиканской и самой маленькой - китайской хохлатой собачки знают уже тысячелетиями. Эти животные могут снять приступ астмы, нормализовать сердечный ритм и кровяное давление, избавить от аллергии и некоторых кожных заболеваний, могут даже замедлять онкологические процессы.

Объясняют "лечебные свойства" этих собак отчасти повышенной температурой их тела - 40,5° С. Ведь такой (в норме) температуры нет больше ни у одного животного в мире. Доказано также, что биополе этих собак гармонизирует нервную систему, помогает защитить печень и органы пищеварения.

Спаниели - идеальное средство от нервных стрессов. Они являются мягким и пушистым лекарством для детей. Положительно влияют на формирование личности ребенка, помогают восстанавливать душевное спокойствие.

Успешное взаимодействие детей с собаками доказано при эпилепсии (уменьшение количества приступов), а также при ДЦП (дети даже вставали с инвалидных колясок).

Золотистые ретриверы часто "работают" в домах престарелых, больницах, санаториях в качестве собак-терапевтов.

Отметим, если у вас собака, на месте вам сидеть не суждено. Животные способствуют похудению, помогают восстановиться после травм, инсультов и так далее.

Золотистый ретривер (фото: pixabay.com)

Лошади, как психотерапевты

Лошади являются непревзойденными "психотерапевтами" и живыми тренажерами.

Катание на них помогает людям с нарушениями психики. Лечебная верховая езда, или иппотерапия, стала одним из эффективных способов реабилитации людей с инвалидностью, особенно детей.

Секрет такой терапии очень прост: когда ребенок оказывается на лошади, высота и неустойчивое положение мгновенно пробуждают в нем инстинкт самосохранения и потребность идти на контакт с окружающим миром. При таких болезнях, как ДЦП, миопатия, аутизм поможет иппотерапия.

Животные помогут не только с физическими проблемами, но и с психоэмоциональными. Так происходит, когда ребенок гладит лошадь, перебирает ее гриву, чувствует тепло и доверие лошади.

После иппотерапии раскрепощаются и начинают контактировать с миром очень замкнутые дети, детки с аутизмом.

Лошади помогают детям (фото: pixabay.com)

Кошка-рекордсмен

Это животное признано настоящим рекордсменом. Кошки благотворно влияют на детей с аутизмом, людей с шизофренией. Пожилые люди владельцы кошек живут дольше, болеют меньше и не так тяжело.

Животные лучше лечат болезни нервной системы, внутренних органов, исцеляют остеохондроз, радикулит, артроз. Длинношерстые породы помогут от депрессии, плохого сна, раздражительности.

Кошки со средней шерстью - "специалисты" по сердечным недугам, а короткошерстые и лысые врачуют болезни печени, почек, гастрит, колит.

Специалисты говорят, что они могут определить больное место, прижимаются к нему, пытаясь облегчить боль. А ученые-биоэнергетики твердят, что кошки имеют экстрасенсорные способности - видят ауру человека и могут ее "лечить".

Кошки лечат ауру (фото: pixabay.com)

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