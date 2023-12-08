Когда лучше заводить домашнего питомца для ребенка: назван точный возраст

Преимущества для здоровья

По словам врача, если вы планируете принести нового питомца домой, то убедитесь, что вы можете обеспечить надлежащий уход и внимание.

В общем, существует много преимуществ для здоровья от содержания домашнего любимца, а именно:

уменьшение стресса

снижение артериального давления

борьба с одиночеством и депрессией

увеличение возможностей для занятий физическими упражнениями на свежем воздухе

снижение холестерина

снижение триглицеридов

более стройное тело

Однако, к сожалению, животные могут и заражать людей определенными заболеваниями, которые называются зоонозными.

Дети до 5 лет, беременные, взрослые старше 65 лет и люди с иммунодефицитом имеют больший риск заболеть заболеваниями, передающимися от животного к человеку.

Поэтому если вы беременны, вам не нужно отказываться от своей кошки, но лучше не заводить новую. Также избегайте контакта с бродячими котиками.

Важно знать, что кошки могут быть переносчиками токсоплазмоза - заболевание, которое приводит к врожденным порокам ребенка.

Беременные женщины также должны избегать контакта с домашними грызунами для предотвращения влияния вируса лимфоцитарного хориоменингита, который может вызвать врожденные пороки. Если вы беременны и у вас домашние животные-грызуны, избегайте прямого контакта и пусть кто-то другой чистит его среду обитания.

Когда заводить животное для ребенка

Эндокринолог отметила, что для ребенка лучше заводить домашнего питомца в таком возрасте:

после 5 лет, когда ребенок готов более или менее самостоятельно ухаживать за животным

дети младшего возраста воспринимают животных как игрушку и могут ей навредить, а также травмировать

Чтобы понять, какое животное наиболее подходит для вашего ребенка, важно учитывать не только его пожелания, но и возраст. Как правило, дети начинают просить купить питомца в период посещения детского сада. В этом возрасте дети понимают и могут практиковать то, чему их учат, что им объясняют, но они тоже бывают импульсивными, что может напугать животное.

Мелкие животные, такие как хомячки и кролики очень привлекают детей, потому что они напоминают плюшевых игрушек, и дети с ними так часто, на что животные раздражаются и могут укусить. По этой причине целесообразно начать приучать ребенка к покорным животным, требующим небольших усилий.