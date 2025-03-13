Коли говорять "річниця", а коли - "роковини"? Запам'ятайте, щоб не плутати траур з ювілеєм

Багато хто вважає, що "річниця" стосується святкових подій, а "роковини" - лише трагічних. Але мало хто знає, справжнє значення цих слів. Дізнайтеся про правильне використання цих слів, щоб не сплутати ювілей та траур.

Чим відрізняється "річниця" від "роковин", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на блог BBC професора Олександра Пономаріва.

У мовленні часто можна почути, що "річниця" - це про святкові події, а "роковини" - виключно про трагічні. Але чи справді ці слова мають таке чітке розмежування?

Насправді вони є синонімами й позначають одне й те саме - повторення певної події через рік. То звідки ж узявся цей поділ і чи є в ньому сенс?

Обидва слова означають ту саму мовну категорію - позначення кількості років, що минули від певної події.

Наприклад, можна сказати "друга річниця повномасштабної війни" або "210-ті роковини з дня народження Тараса Шевченка" - і це буде правильно в обох випадках.

Тож, всупереч поширеному уявленню, "роковини" не є словом, яке використовується виключно у трагічному контексті.

Аналогічно, "річниця" не має обмеження лише на святкові дати. Наприклад, можна говорити як "річниця Чорнобильської катастрофи", так і "роковини Незалежності України" - обидва варіанти будуть граматично правильними.

Мовознавець Олександр Пономарів зазначав, що слово "роковини" має довшу історію в українській мові.

Його можна знайти у творах класиків, зокрема Івана Франка, Михайла Коцюбинського та інших видатних письменників. Натомість слово "річниця" з’явилося пізніше, але поступово стало широко вживаним у різних контекстах.

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