Слова, які зрозуміють лише українці: 10 складних прикладів, на яких "ламаються" навіть перекладачі

Українська мова багата на слова, які стають справжнім випробуванням для іноземців. Деякі з них настільки складні у вимові, що навіть сучасні перекладачі не завжди справляються.

Які 10 слів складні для іноземців за вимовою та значенням, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Gazeta .

Українська мова багата на слова, які неможливо точно перекласти не тільки російською, але й на інші мови світу. Вони не лише передають зміст, а й відображають особливості українського світогляду, культури та емоційного забарвлення.

До таких слів належить "надибати" - це випадково зустріти когось або щось. А "шкварчати" чудово передає звук смаження, для якого немає точного відповідника. Тим, для кого українська не рідна, складно не лише збагнути їхній сенс, а й вимовити правильно.

Ось ще 10 прикладів таких слів:

Паляниця - одне з найвідоміших слів, яке росіяни та інші іноземці не можуть вимовити. Це вид круглого приплескуватого хліба з характерним надрізом збоку.

Патякати - дієслово, що нагадує "базікати", але має зневажливий відтінок. Якщо хтось "патякає", то зазвичай поширює плітки чи неправдиву інформацію.

Вирій - гарне й поетичне слово, що означає теплі краї, куди відлітають птахи зимувати.

Залізниця - усім українцям відома назва залізничних колій. Це слово багаторазово ставало випробуванням для росіян, адже правильно вимовити його вони не можуть.

Нівроку - за значенням наближене до "нічого собі" або "те, що треба". Проте точний сенс передати неможливо, адже він залежить від контексту й інтонації.

Завіюватися - багатозначне слово, що може означати "забрідати кудись", "вирушати у мандри", "загубитися" чи навіть "втікати". Лише українці використовують його природно.

Шахівниця - цікаво, що в багатьох мовах немає окремого слова для шахової дошки, але в українській воно є.

Митець - це творча особистість, наприклад, художник чи скульптор. В англійській мові аналогом є "artist", а в російській точного відповідника немає.

Навколішки - слово, що викликає труднощі у вимові в іноземців. Українською воно означає "на колінах" і завжди пишеться разом.

Манівці - колоритне слово, яке не має точної відповідності в інших мовах. Воно означає обхідні шляхи, незвідані стежки. Відомі вирази: "говорити манівцями" (натякати) та "збитися на манівці" (помилитися, піти неправильною дорогою).

Вас може зацікавити: