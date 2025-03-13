Когда говорят "річниця", а когда - "роковини"? Запомните, чтобы не путать траур с юбилеем

Многие считают, что "річниця" касается праздничных событий, а "роковини" - лишь трагических. Но мало кто знает, истинное значение этих слов. Узнайте о правильном использовании этих слов, чтобы не спутать юбилей и траур.

Чем отличается "річниця" от "роковин", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог BBC профессора Александра Пономарива.

В речи часто можно услышать, что "річниця" - это о праздничных событиях, а "роковини" - исключительно о трагических. Но действительно ли эти слова имеют такое четкое разграничение?

На самом деле они являются синонимами и обозначают одно и то же - повторение определенного события через год. Так откуда же взялось это разделение и есть ли в нем смысл?

Оба слова означают одну и ту же языковую категорию - обозначение количества лет, прошедших от определенного события.

Например, можно сказать "друга річниця повномасштабної війни" или "210-ті роковини з дня народження Тараса Шевченка" - и это будет правильно в обоих случаях.

Поэтому, вопреки распространенному представлению, "роковини" не является словом, которое используется исключительно в трагическом контексте.

Аналогично, "річниця" не имеет ограничения только на праздничные даты. Например, можно говорить как "річниця Чорнобильської катастрофи", так и "роковини Незалежності України" - оба варианта будут грамматически правильными.

Языковед Александр Пономарив отмечал, что слово "роковини" имеет более длинную историю в украинском языке.

Его можно найти в произведениях классиков, в частности Ивана Франко, Михаила Коцюбинского и других выдающихся писателей. Зато слово "річниця" появилось позже, но постепенно стало широко употребляемым в различных контекстах.

Вас может заинтересовать: