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Чому "підсніжник" - це не "пролісок": що варто знати про ці весняні квіти

Понеділок 03 березня 2025 08:10
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Чому "підсніжник" - це не "пролісок": що варто знати про ці весняні квіти Чому не варто плутати "підсніжник" та "пролісок" (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Багато хто вважає, що підсніжник і пролісок - це одна і та сама квітка, але це не так. Хоча обидві рослини символізують прихід весни, вони належать до різних ботанічних родів і мають помітні відмінності. Яка між ними різниця та як правильно називати перші весняні квіти?

Чому "підсніжник" - це не "пролісок" та чим відрізняються ці квіти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що кажуть про "підсніжник" та "пролісок" біологи

З наукової точки зору підсніжник (Galanthus) і пролісок (Scilla) - це різні рослини, які належать до різних родів:

Підсніжник (Galanthus) - це рід квіткових рослин родини амарилісових (Amaryllidaceae). В Україні найбільш поширений підсніжник білосніжний (Galanthus nivalis). Він має три внутрішні й три зовнішні білі пелюстки та часто з’являється ще до танення снігу.

Пролісок (Scilla) - це рід рослин родини холодкових (Asparagaceae). В Україні найвідомішим є пролісок сибірський (Scilla siberica), який має яскраво-сині або фіолетові квіти й розпускається трохи пізніше за підсніжники.Чому &quot;підсніжник&quot; - це не &quot;пролісок&quot;: що варто знати про ці весняні квітиЯк виглядають підсніжники (фото: pixabay.com)

Чому не варто плутати ці квіти у розмовній мові

В українській мові довгий час "підсніжник" і "пролісок" вживали як синоніми. Це пов’язано з тим, що обидві рослини з’являються навесні, а назви натякають на їхню здатність пробиватися крізь сніг.

Проте з точки зору ботаніки та мовознавства правильніше використовувати ці терміни окремо.

"Це різні квіти, і відрізняються вони не лише зовні, а й за часом цвітіння. Першими з'являються підсніжники й вони занесені до Червоної книги України. А проліски розпускаються на місяць пізніше, вони більш теплолюбні. Мають переважно дрібні блакитні квіточки, тому в народі їх ще називають "небесниками" або "небовим ключем", - розповів мовознавець Олександр Авраменко.

Мовознавці радять використовувати "підсніжник" тільки щодо білосніжних квітів роду Galanthus, а "пролісок" - щодо синіх або фіолетових квітів роду Scilla.

Чому &quot;підсніжник&quot; - це не &quot;пролісок&quot;: що варто знати про ці весняні квітиЯк виглядають проліски (фото: pixabay.com)

Де в Україні ростуть підсніжники та проліски

Підсніжники найчастіше зустрічаються у лісах Карпат, Полісся та Правобережної України. Вони занесені до Червоної книги України, тож їх зривати заборонено. Проліски також поширені в лісах, парках і навіть садах, але вони менш захищені законом.

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Під час написання матеріалу використані джерела: урок мовознавця Олександра Авраменко на YouTube, Вікіпедія, redbook-ua.org,

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