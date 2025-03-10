Чому "доброго ранку" правильно, а "доброго дня" - мовна пастка? Запам'ятайте, щоб не помилятися

Щоденні привітання українською теж можна сказати з помилкою. Наприклад, фраза "доброго дня" стала звичною для багатьох, але чи справді вона є правильною з погляду української граматики?

Чому "доброго ранку" відповідає нормам української мови, а "доброго дня" - ні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення професора Олександра Пономаріва у блозі на BBC Україна .

Вітання супроводжують нас щодня - на роботі, вдома, у спілкуванні з друзями чи незнайомцями. Українська мова багата на різні форми привітання, і їхній вибір залежить від часу доби, ситуації та рівня офіційності.

Як вітатися правильно

Зранку:

"Доброго ранку!" - найуживаніше ранкове вітання.

Упродовж дня:

"Добрий день!" - головне вітання на денний час.

"Як ся маєте?" - формальніший варіант, що поєднує привітання та запитання про справи.

Увечері:

"Добрий вечір!" - стандартне вечірнє привітання.

"На добраніч!" - використовують перед сном.

Інші варіанти:

"Привіт!" - розмовний варіант для друзів та знайомих.

"Слава Україні!" - патріотичне привітання, популярне після Революції Гідності.

"Героям слава!" - традиційна відповідь на "Слава Україні!".

Вітання, яких варто уникати

"Доброго дня!" - калька з російської, яка не відповідає нормам української мови.

"Здоровенькі були!" - архаїчне вітання, яке нині майже не використовується.

Регіональні особливості

У деяких частинах України традиційно вітаються словами "Слава Ісу!", на що відповідають "Слава на віки Богу!".

Цікаво, що в деяких мовах немає окремого привітання для ранку. Наприклад, у Польщі та Греції від світанку до вечора кажуть "добрий день", а після заходу сонця - "добрий вечір".

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