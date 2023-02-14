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Кохання завжди перемагає! Українські полярники поділилися милими фото закоханих пінгвінів

Полярники поділилися фото закоханих пінгвінів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У День закоханих українські полярники зі станції академік Вернадський поділилися знімками закоханих пінгвінів. Вони привітали всіх українців зі святом кохання.

Своє вітання полярники розмістили на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

"Кохання неодмінно переможе. Війна розлучила тисячі закоханих людей. Багато хто зараз далеко від своїх половинок, які героїчно тримають фронт, і дуже сумують за ними", - написали українські полярники.

Щоб підняти настрій у святковий день та привітати всіх українців зі святом, полярники показали милі фото закоханих пінгвінів.

"Щоб цього дня ви посміхнулися, ми попросили наших біологів зібрати невелику колекцію фото закоханих пінгвінів. Віримо, що кохання і добро, безперечно, здолають зло і темряву. Нехай усі наші кохані повертаються до нас якнайшвидше - з миром та Перемогою", - сказано у повідомленні.

Фото закоханих пінгвінів зробили Сергій Глотов та Марта Дзіндра.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

До речі, раніше ми розповідали про те, що на антарктичній станції імені Вернадського українських полярників оточили пінгвіни і їм довелося рити рови для оборони.

А ще писали, що українські полярники показали кадри з новонародженими пінгвінами.

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