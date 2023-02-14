Кохання завжди перемагає! Українські полярники поділилися милими фото закоханих пінгвінів

"Кохання неодмінно переможе. Війна розлучила тисячі закоханих людей. Багато хто зараз далеко від своїх половинок, які героїчно тримають фронт, і дуже сумують за ними", - написали українські полярники.

Щоб підняти настрій у святковий день та привітати всіх українців зі святом, полярники показали милі фото закоханих пінгвінів.

"Щоб цього дня ви посміхнулися, ми попросили наших біологів зібрати невелику колекцію фото закоханих пінгвінів. Віримо, що кохання і добро, безперечно, здолають зло і темряву. Нехай усі наші кохані повертаються до нас якнайшвидше - з миром та Перемогою", - сказано у повідомленні.

Фото закоханих пінгвінів зробили Сергій Глотов та Марта Дзіндра.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter