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Пінгвіни оточили українських полярників в Антарктиді: доводитися рити рови "для оборони"

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Антарктида, Субота 07 січня 2023 19:30
Пінгвіни оточили українських полярників в Антарктиді: доводитися рити рови "для оборони" Пінгвіни в Антарктиді оточили українських полярників (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Пінгвіни оточили українських полярників дослідницької станції "Академік Вернадський". Науковцям доводиться рити рови, щоб "оборонятися" від птахів.

Кумедним відео поділилися у Facebook Національного антарктичного наукового центру.

"Пінгвіни оточують нашу станцію!"

В дописі під відео полярники жартують, що біля "Вернадського" кількість пінгвінів стала надзвичайно великою.

"Доводиться рити рови в снігу, щоб пінгвіни не могли оточити станцію", - таке неочікуване повідомлення ми отримали від сисадміна 27-ї УАЕ Володимира Хомка", - говориться в повідомленні.

Звичайно, це жарт, і полярники не збираються оборонятися від навали...

Українські науковці попросили не турбуватися, адже в Антарктиді, найбільш мирному континенті на планеті, все спокійно.

"Чого бажаємо й усій Україні в ці святкові дні", - додали полярники.

Дивіться жартівливе відео з "навалою" пінгвінів:

Також дивіться на мімішні фото новонароджених пінгвінів.

Крім того ми писали про цікаві факти про Антарктику, якими поділились українські полярники.

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пінгвіни Станция Вернадского