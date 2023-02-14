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Любовь всегда побеждает! Украинские полярники поделились милыми фото влюбленных пингвинов

Полярники поделились фото влюбленных пингвинов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В День всех влюбленных украинские полярники со станции академик Вернадский поделились снимками влюбленных пингвинов. Они поздравили всех украинцев с праздником любви.

Свое поздравление полярники разместили на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

"Любовь несомненно победит. Война разлучила тысячи влюбленных людей. Много кто сейчас далеко от своих половинок, которые героически держат фронт, и очень скучают по ним", - написали украинские полярники.

Чтобы поднять настроение в праздничный день и поздравить всех украинцев с праздником, полярники показали милые фото влюбленных пингвинов.

"Чтобы в этот день вы улыбнулись, мы попросили наших биологов собрать небольшую коллекцию фото влюбленных пингвинов. Верим, что любовь и добро, несомненно, победят зло и темноту. Пусть все наши любимые возвращаются к нам как можно быстрее - с миром и Победой", - сказано в сообщении.

Фото влюбленных пингвинов сделали Сергей Глотов и Марта Дзиндра.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что на антарктической станции имени Вернадского украинских полярников окружили пингвины и им пришлось рыть рвы для обороны.

А еще писали о том, что украинские полярники показали кадры с новорожденными пингвинами.

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