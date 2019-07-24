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Кого Зеленський призначить новим прем'єр-міністром: прогноз екстрасенса

STYLERЖиття    24.07.2019 - 13:14
Кого Зеленський призначить новим прем'єр-міністром: прогноз екстрасенса
Екстрасенса сказала, хто буде новим прем'єр-міністром України (колаж РБК-Україна)

Зеленський вже зовсім скоро може назвати ім'я нового прем'єр-міністра України

Володимир Зеленський призначить на посаду прем'єр-міністра України молодого, зухвалого і амбітного чоловіка. Такий прогноз зробила ясновидиця і духовний медіум Агеліка Рік.

За її словами, новим главою Кабміну стане освічений, стриманий, культурний чоловік, який багато подорожував. І свої знання, які він придбав під час перебування за кордоном, він успішно реалізує в нашій країні.

"Це зухвала людина, справедлива, чесна, впевнена в собі. Завжди готова боротися за правду. Він сильний, можна сказати, у нього "залізна рука". При цьому він молодий - як політик і як людина. Він буде молодшим за попередніх керівників уряду. Це рішуча і зовсім нова людина. Швидше за все, з темним волоссям", - говорить екстрасенс.

Майбутній прем'єр-міністр України, розповіла медіум, довго працював над тим, ким він є зараз. При цьому, легко йому нічого не давалося.

"Радісний. Віруючий. Його внутрішній образ - кардинал. Багато всього вивчав. Великий фахівець у багатьох сферах", - зазначила Рік.

Новий прем'єр принесе з собою "моральну розслабленість і фінансову стабільність".

"Це буде чоловік. Дуже цікава людина з великим спектром захоплень. Багато чим займається... Підлеглих, які не будуть справлятися з поставленими завданнями, - карати. При ньому буде порядок в уряді. Буде показувати свою силу підлеглим. Він несе переродження. Готовий покласти на себе відповідальність. Людина-трудоголік - він буде повністю і з головою іти в роботу", - резюмувала Агеліка.

Нагадаємо, раніше астролог насторожив прогнозом щодо того, хто стане прем'єром і якою буде коаліція.

Зеленський: прем'єр-міністром має стати нове обличчя Що буде з Україною після виборів в Раду: прогноз екстрасенсів
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