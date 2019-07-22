Вакарчук: мне никто еще не предлагал пост премьера

Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Украина)

Лидер "Голоса" попросил Зеленского вмешаться в ситуацию на 118 округе

Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук отказывается говорить о коалиции с "Слугой народа" до появления окончательных результатов голосования на выборах в Раду. Об этом он заявил на брифинге, посвященном нарушениям во время выборов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Вакарчука, обсуждение возможных коалиционных обьединений начнется после обнародования окончательных результатов внеочередных парламентских выборов.

"До получения окончательных результатов выборов мы отказываемся говорить о любых вопросах относительно коалиции", - добавил лидер "Голоса".

Также Вакарчук заявил, что представители президента Украины Владимира Зеленского не связывались с ним по поводу должности премьер-министра после закрытия избирательных участков.

"Мне никто ничего не предлагал", - уточнил он.

Кроме того, Вакарчук попросил президента вмешаться в ситуацию на 118 округе на Львовщине, где Богдан Дубневич, вопреки результатам экзит-полла, по данным Центризбиркома, опережает кандидата от "Голоса" Галину Васильченко.

Напомним, ранее кандидат в народные депутаты от партии "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что партия Вакарчука планирует в новом парламенте вести переговоры по обьединению с политическими партиями "Батькивщина" и "Европейская солидарность". Юрчишин подчеркнул, что "Голос" никогда не войдет в коалицию с представителями пророссийских сил.