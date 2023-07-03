Клопотенко розкрив "технологію" найсмачніших консервованих кабачків

Ціни на літні кабачки стрімко падають вниз, тож варто брати овоч "в оборот" і готувати з нього смачні страви: запікати, смажити, консервувати на зиму.
Своїм рецептом кабачків по-корейськи поділився й відомий кулінар Євген Клопотенко у своєму YouTube. Він розкрив свою особливу "технологію лечо"
Натріть кабачки на тертці для корейської моркви. Так само зробіть і з морквою. Її теж треба натерти. Наріжте цибулю "пір'ям".
Тепер за технологією, яку кулінар називає "лечо", чи "аджика", почніть готувати закрутку. Налийте в сотейник з товстим дном олію. Розігрійте і спочатку обсмажте цибулю протягом хвилини, потім додайте моркву, посмажте 3-4 хвилини.
Додайте кабачки і ще потримайте 10 хвилин.
Вичавіть часник, додайте сіль, цукор, оцет і добре все перемішайте.
Додайте червоний перець, коріандр, перемішайте.
Розкладіть по стерилізованих банках і закатайте.
Раніше Євген Клопотенко розповів, як правильно консервувати огірки.
Також кулінарка поділилася унікальним рецептом кабачкових котлет.