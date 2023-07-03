Клопотенко раскрыл "технологию" самых вкусных консервированных кабачков

Цены на летние кабачки стремительно падают вниз, поэтому следует брать овощ "в оборот" и готовить из него вкусные блюда: запекать, жарить, консервировать на зиму.
Своим рецептом кабачков по-корейски поделился и известный кулинар Евгений Клопотенко в своем YouTube. Он раскрыл свою особую "технологию лече"
Натрите кабачки на терке для корейской моркови. Так же сделайте и с морковью. Ее тоже нужно натереть. Нарежьте лук "перьями".
Теперь по технологии, которую кулинар называет "лечо" или "аджика", начните готовить закрутку. Налейте в сотейник с толстым дном растительное масло. Разогрейте и сначала обжарьте лук в течение минуты, затем добавьте морковь, пожарьте 3-4 минуты.
Добавьте кабачки и подержите еще 10 минут.
Выдавите чеснок, добавьте соль, сахар, уксус и хорошо все перемешайте.
Добавьте красный перец, кориандр, перемешайте.
Разложите по стерилизованным банкам и закатайте.
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