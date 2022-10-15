Клопотенка назвав популярні крупи, які не потрібно варити

Крупи варто щодня вносити до свого раціону, адже вони дуже корисні та мають багато вітамінів. Однак, як виявилось, не усі крупи потрібно варити, щоб вони були корисними.

Про це розповів кулінар Євген Клопотенко у Facebook .

Які крупи не потрібно варити

Кускус

За словами Клопотенка, цю крупу достатньо лише помити й залити окропом. Зберігати її можна в термосі.

Кускус є відмінним джерелом вітамінів групи В, а особливо В5, також в ньому у великій кількості міститься РР і холін. Порція кускусу служить гарним джерелом селену - одного з важливих мінералів, що сприяють розвитку м'язової маси.

Кускус не потрібно варити (freepik)

У холодну пору року така крупа успішно бореться з інфекційними захворюваннями, підвищує тонус організму, що сприяє активному способу життя.

Мікроелементи кускусу прискорюють перетравлення їжі й нормалізують роботу товстого кишківника. Регулярне вживання кускусу сприяє продуктивній роботі головного мозку.

У людей, які регулярно їдять таку крупу, покращиться ріст волосся і зменшується їх випадання.

Гречка

Помийте ретельно крупи, залийте окропом чи навіть холодною водою, соком чи бульйоном.

У порівнянні з іншими крупами, склад гречаної набагато корисніший. В ній містяться всі типи клітковини для здоров’я кишківника.

Ця крупа має мінімальний набір мінералів: марганець, мідь, магній, трохи заліза та навіть кілька антиоксидантів - кверцетин, рутин.

Гречку не потрібно варити (freepik)

Також гречка є хорошим джерелом повільних вуглеводів, що корисно для ШКТ.