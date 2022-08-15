Как избавиться от моли в крупах, которые долго простояли: самый действенный способ
Во время войны очень многие люди сделали запасы продовольствия, в том числе круп. Но как быть, если в них завелась моль? Ведь так не хочется лишаться продуктов.
В материале Styler читайте, как убить моль и сделать так, чтобы она больше не появлялась на кухне.
Как убить моль в крупах
Если моль в крупах уже появилась и отложила личинки, но не в больших объемах, существует способ ее уничтожить. Пересыпьте крупу в миску и поставьте на 30 секунд в микроволновку на максимальную мощность. Если молью поражена вся крупа - ее нужно выбросить.
Такого времени не хватит, чтобы продукт пропекся, а вот для паразитов процесс окажется губительным.
Также можно прожарить крупы и муку в духовке, если у вас нет микроволновки. Для этого хватит 10-15 минут на полной мощности.
Помните, что чаще всего моль появляется в негерметичных емкостях.
Как отпугнуть моль, чтобы она больше не завелась
Хорошо отпугивают вредителя народные средства:
- Чеснок. Положите в банку с крупами 2–3 зубчика очищенного чеснока
- Уксус. Сделайте концентрированный уксусный раствор, протрите стенки и полки кухонного гарнитура
- Лаванда, лавровый лист, табак и корки от цитрусовых тоже помогают
- Хозяйственное мыло
Профилактика возникновения моли
Пищевая моль больше не причинит беспокойства, если придерживаться нескольких простых советов и рекомендаций.
- Проверяйте крупы в магазине перед покупкой
- Регулярно проветривайте кухню. Моль не переносит свежего воздуха
- Храните все крупы и сыпучие продукты в банках с плотно закрытыми крышками. Лучше всего для этих целей подходят стеклянные баночки для бакалеи
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