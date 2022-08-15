Как избавиться от моли в крупах, которые долго простояли: самый действенный способ

Во время войны очень многие люди сделали запасы продовольствия, в том числе круп. Но как быть, если в них завелась моль? Ведь так не хочется лишаться продуктов.

В материале Styler читайте, как убить моль и сделать так, чтобы она больше не появлялась на кухне.

Как убить моль в крупах

Если моль в крупах уже появилась и отложила личинки, но не в больших объемах, существует способ ее уничтожить. Пересыпьте крупу в миску и поставьте на 30 секунд в микроволновку на максимальную мощность. Если молью поражена вся крупа - ее нужно выбросить.

Такого времени не хватит, чтобы продукт пропекся, а вот для паразитов процесс окажется губительным.

Также можно прожарить крупы и муку в духовке, если у вас нет микроволновки. Для этого хватит 10-15 минут на полной мощности.

Помните, что чаще всего моль появляется в негерметичных емкостях.

Как отпугнуть моль, чтобы она больше не завелась

Хорошо отпугивают вредителя народные средства:

Чеснок. Положите в банку с крупами 2–3 зубчика очищенного чеснока

Уксус. Сделайте концентрированный уксусный раствор, протрите стенки и полки кухонного гарнитура

Лаванда, лавровый лист, табак и корки от цитрусовых тоже помогают

Хозяйственное мыло

Профилактика возникновения моли

Пищевая моль больше не причинит беспокойства, если придерживаться нескольких простых советов и рекомендаций.