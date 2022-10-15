Клопотенко назвал популярные крупы, которые не нужно варить

Крупы следует каждый день вносить в свой рацион, ведь они очень полезны и имеют много витаминов. Однако, как оказалось, не все крупы нужно варить, чтобы они были полезными.

Об этом рассказал кулинар Евгений Клопотенко в Facebook .

Какие крупы не нужно варить

Кускус

По словам Клопотенко, эту крупу достаточно помыть и залить кипятком. Хранить его можно в термосе.

Кускус является отличным источником витаминов группы В, особенно В5, также в нем в большом количестве содержится РР и холин. Порция кускуса служит хорошим источником селена - одного из важных минералов, способствующих развитию мышечной массы.

Кускус не нужно варить (freepik)

В холодное время года такая крупа успешно борется с инфекционными заболеваниями, повышает тонус организма, что способствует активному образу жизни.

Микроэлементы кускуса ускоряют переваривание пищи и нормализуют работу толстого кишечника. Регулярное употребление кускуса способствует продуктивной работе головного мозга.

В людей, которые регулярно едят такую крупу, улучшится рост волос и уменьшается их выпадение.

Гречка

Помойте тщательно крупы, залейте кипятком или холодной водой, соком или бульоном.

По сравнению с другими крупами, состав гречневой гораздо более полезен. В нем содержатся все типы клетчатки для здоровья кишечника.

Эта крупа имеет минимальный набор минералов: марганец, медь, магний, чуть-чуть железа и даже несколько антиоксидантов - кверцетин, рутин.

Гречку не нужно варить (freepik)

Также гречка является хорошим источником медленных углеводов, что полезно для ЖКТ.