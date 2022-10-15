Клопотенко назвал популярные крупы, которые не нужно варить
Крупы следует каждый день вносить в свой рацион, ведь они очень полезны и имеют много витаминов. Однако, как оказалось, не все крупы нужно варить, чтобы они были полезными.
Об этом рассказал кулинар Евгений Клопотенко в Facebook.
Какие крупы не нужно варить
Кускус
По словам Клопотенко, эту крупу достаточно помыть и залить кипятком. Хранить его можно в термосе.
Кускус является отличным источником витаминов группы В, особенно В5, также в нем в большом количестве содержится РР и холин. Порция кускуса служит хорошим источником селена - одного из важных минералов, способствующих развитию мышечной массы.
Кускус не нужно варить (freepik)
В холодное время года такая крупа успешно борется с инфекционными заболеваниями, повышает тонус организма, что способствует активному образу жизни.
Микроэлементы кускуса ускоряют переваривание пищи и нормализуют работу толстого кишечника. Регулярное употребление кускуса способствует продуктивной работе головного мозга.
В людей, которые регулярно едят такую крупу, улучшится рост волос и уменьшается их выпадение.
Гречка
Помойте тщательно крупы, залейте кипятком или холодной водой, соком или бульоном.
По сравнению с другими крупами, состав гречневой гораздо более полезен. В нем содержатся все типы клетчатки для здоровья кишечника.
Эта крупа имеет минимальный набор минералов: марганец, медь, магний, чуть-чуть железа и даже несколько антиоксидантов - кверцетин, рутин.
Гречку не нужно варить (freepik)
Также гречка является хорошим источником медленных углеводов, что полезно для ЖКТ.
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