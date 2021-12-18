ru ua
Сб, 18 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вы этого точно не знали раньше! Какие крупы перед варкой промывать необязательно

Новина українською →
Суббота 18 декабря 2021 09:14
Вы этого точно не знали раньше! Какие крупы перед варкой промывать необязательно Фото: Эксперты назвали крупы, которые не нужно промывать перед готовкой (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Не все крупы нужно мыть перед приготовлением. Некоторые промывать водой нужно обязательно, а некоторые лучше сразу засыпать в кастрюлю.

Какие крупы нужно промывать перед варкой, а какие не стоит – читайте ниже.

Какие крупы мыть нужно

Обязательно нужно промывать рис, гречку, пшено, перловку, горох, чечевицу и нут. Рис, перловку и пшено нужно промывать до тех пор, пока вода не станет совсем прозрачная.

Промывать эти крупы нужно не только для того, чтобы избавиться от мусора и грязи, а, чтобы вымыть все остатки мучного шара на зернах. Именно из-за него слипается каша при приготовлении.

Горох, фасоль, рис и перловку эксперты рекомендуют еще и замачивать на несколько часов до приготовления.

В какой воде промывать крупу

Гречку, перловку, пшеничную крупу – лучше всего промывать в теплой воде. Это избавит вас от горечи и неприятного привкуса.

Рис и пшено промывайте в холодной воде. Как советуют кулинары – для лучшего результата воду нужно сменить 6-8 раз.

Какие крупы можно не мыть

Вы удивитесь, но не промывать перед готовкой можно булгур. Эта крупа уже прошла предварительную обработку и для приготовления нужен только кипяток.

Не нужно промывать манку, овсянку или геркулесовые хлопья. Эти продукты быстро впитывают воду и становятся непригодными для пищи.

Не следует замачивать и промывать кус-кус. Эту крупу можно перебрать вручную.

Также не стоит промывать кукурузную и ячменную крупу. Их можно очистить от мусора вручную.

Напомним, ранее мы писали о том, какие гарниры могут принести вред вашим сосудам и сердцу.

А также рассказывали о том, что хлеб и каши очень вредны для пожилых людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
еда каша крупа
LITE
Король завтраков: нутрициолог рассказала, что лучше всего есть по утрам
Король завтраков: нутрициолог рассказала, что лучше всего есть по утрам