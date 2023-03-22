Кліщі прокидаються: як захиститися від укусу та надати першу допомогу

Коли кліщі починають прокидатися

Пробудження кліщів розпочинається за середньодобової температури від 1 до 3 градусів тепла. Тобто з середини або кінця березня комахи починають виходити зі сплячки.

Вони живуть у два етапи: з квітня по червень, а потім із серпня по жовтень. Чим тепліша погода, то вищий рівень активності кліщів.

Де мешкають кліщі

Найчастіше ці комахи ховаються в тіні: дерева, кущі, трава тощо. Саме тому фахівці радять уникати цих місць під час тривалих прогулянок. Проте це зовсім не означає, що в найтеплішу пору року заборонено проводити час у парках чи на природі.

Річ у тому, що "підхопити" кліща можна навіть на дитячому майданчику чи посеред шумного міста десь у траві або на кущі. Тому на такі випадки потрібно знати правила безпечної поведінки та першої допомоги.

Як захиститися від кліщів

Насамперед потрібно обрати відповідний одяг до місця вашої прогулянки. Якщо це буде парк або озеро, однозначно одягайте світлий одяг і закрите взуття. Ідеально - заправити шкарпетки в штани, проте це не скрізь доречно.

Це допоможе не дати кліщу залізти під одяг, а також вчасно його виявити. Так само одягайте своїх дітей, тому що вони легко можуть не помітити комаху на собі, а ви побачите.

Можна також скористатися спеціальними речовинами проти кліщів - репелентами. Уважно читайте інструкцію на пакуванні: там зазначено, чи підходить засіб дітям. Щоб зменшити токсичну дію, для дітей можна застосувати засіб проти комарів.

Що робити, якщо знайшли кліща на собі

Обов'язково зніміть його пінцетом, повільно тягнучи вгору.

Обробіть рану антисептиком.

У жодному разі не змащуйте її олією або вазеліном.

Якщо відчуваєте погіршення самопочуття, зверніться до лікаря.

Як уникнути хвороби Лайма

За різними даними, хвороба розвивається лише в 1-5% людей, яких укусив кліщ. Тому варто стежити за своїм самопочуттям і звернутися за допомогою. Якщо ви побачили на тілі червону пляму, вас лихоманить, болять м'язи та суглоби, зʼявилися нетипові головні болі, тоді терміново зверніться до лікаря.

В Україні енцефалітних кліщів немає, проте вони мешкають у сусідніх західних країнах. Тож на паразита можна цілком натрапити в Карпатах.

Якщо ви переживаєте щодо зараження енцефалітом, який досить непросто вилікувати, можна зробити щеплення проти нього. Вакцина доступна дорослим від 15 років і дітям від 1 року.

Як захистити від кліща тварин

Насамперед важливо обробляти шерсть тварини від кліщів увесь рік, адже комаха може спокійно жити на ній навіть взимку. Зараз існує досить широкий перелік засобів: