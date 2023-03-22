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Клещи просыпаются: как защититься от укуса и оказать первую помощь

Как уберечься от укуса клеща (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

С приходом тепла из зимней спячки просыпаются разные насекомые. В частности, наиболее ранними птичками в этом смысле являются клещи. Их активность начинает проявляться с апреля, однако даже в конце марта насекомые могут искать своих "жертв".

Когда клещи паразитируют и как от них спастись - подробнее читайте в материале Styler.

Когда клещи начинают просыпаться

Пробуждение клещей начинается при среднесуточной температуре от 1 до 3 градусов тепла. То есть с середины или конца марта насекомые начинают выходить из спячки.

Они живут в два этапа: с апреля по июнь, а затем с августа по октябрь. Чем теплее погода, тем выше уровень активности клещей.

Где обитают клещи

Чаще всего эти насекомые прячутся в тени: деревья, кусты, трава и т.д. Именно поэтому специалисты советуют избегать этих мест во время продолжительных прогулок. Однако это вовсе не означает, что в самое теплое время года запрещено проводить время в парках или на природе.

Дело в том, что "подхватить" клеща можно даже на детской площадке или среди шумного города где-то в траве или на кусте. Поэтому на такие случаи следует знать правила безопасного поведения и первой помощи.

Как защититься от клещей

Прежде всего нужно выбрать подходящую одежду для места вашей прогулки. Если это будет парк или озеро, однозначно надевайте светлую одежду и закрытую обувь. Идеально - заправить носки в штаны, однако это не везде уместно.

Это поможет не дать клещу залезть под одежду, а также вовремя его обнаружить. Так же одевайте своих детей, потому что они легко могут не заметить насекомое на себе, а вы увидите.

Можно также воспользоваться специальными веществами против клещей - репеллентами. Внимательно читайте инструкцию на упаковке: там указано, подходит ли средство детям. Чтобы уменьшить токсическое действие, для детей можно использовать средство против комаров.

Что делать, если нашли клеща на себе

  • Обязательно снимите его пинцетом, медленно утягивая вверх.
  • Обработайте рану антисептиком.
  • Ни в коем случае не смазывайте ее растительным маслом или вазелином.
  • Если испытываете ухудшение самочувствия, обратитесь к врачу.

Как избежать болезни Лайма

По разным данным, болезнь развивается лишь у 1-5% людей, которых укусил клещ. Поэтому следует следить за своим самочувствием и обратиться за помощью. Если вы увидели на теле красное пятно, вас лихорадит, болят мышцы и суставы, появились нетипичные головные боли, тогда срочно обратитесь к врачу.

В Украине энцефалитных клещей нет, однако они живут в соседних западных странах. Так что на паразита можно вполне наткнуться в Карпатах.

Если вы переживаете по поводу заражения энцефалитом, который достаточно непросто вылечить, можно привиться против него. Вакцина доступна взрослым от 15 лет и детям старше 1 года.

Как защитить от клеща животных

В первую очередь важно обрабатывать шерсть животного от клещей весь год, ведь насекомое может спокойно жить на нем даже зимой. Сейчас существует достаточно широкий список средств:

  • капли на холку (действуют около месяца)
  • ошейник (действует от 3 до 6 месяцев)
  • таблетки (действуют от 1 до 3 месяцев)
  • спрей (действие кратковременно)

Раньше мы рассказывали, как помочь своему любимцу в случае пищевой аллергии.

Читайте также, сколько стоит лечение собаки, если его укусил клещ.

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