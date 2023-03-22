Клещи просыпаются: как защититься от укуса и оказать первую помощь

С приходом тепла из зимней спячки просыпаются разные насекомые. В частности, наиболее ранними птичками в этом смысле являются клещи. Их активность начинает проявляться с апреля, однако даже в конце марта насекомые могут искать своих "жертв".
Когда клещи паразитируют и как от них спастись - подробнее читайте в материале Styler.
Пробуждение клещей начинается при среднесуточной температуре от 1 до 3 градусов тепла. То есть с середины или конца марта насекомые начинают выходить из спячки.
Они живут в два этапа: с апреля по июнь, а затем с августа по октябрь. Чем теплее погода, тем выше уровень активности клещей.
Чаще всего эти насекомые прячутся в тени: деревья, кусты, трава и т.д. Именно поэтому специалисты советуют избегать этих мест во время продолжительных прогулок. Однако это вовсе не означает, что в самое теплое время года запрещено проводить время в парках или на природе.
Дело в том, что "подхватить" клеща можно даже на детской площадке или среди шумного города где-то в траве или на кусте. Поэтому на такие случаи следует знать правила безопасного поведения и первой помощи.
Прежде всего нужно выбрать подходящую одежду для места вашей прогулки. Если это будет парк или озеро, однозначно надевайте светлую одежду и закрытую обувь. Идеально - заправить носки в штаны, однако это не везде уместно.
Это поможет не дать клещу залезть под одежду, а также вовремя его обнаружить. Так же одевайте своих детей, потому что они легко могут не заметить насекомое на себе, а вы увидите.
Можно также воспользоваться специальными веществами против клещей - репеллентами. Внимательно читайте инструкцию на упаковке: там указано, подходит ли средство детям. Чтобы уменьшить токсическое действие, для детей можно использовать средство против комаров.
По разным данным, болезнь развивается лишь у 1-5% людей, которых укусил клещ. Поэтому следует следить за своим самочувствием и обратиться за помощью. Если вы увидели на теле красное пятно, вас лихорадит, болят мышцы и суставы, появились нетипичные головные боли, тогда срочно обратитесь к врачу.
В Украине энцефалитных клещей нет, однако они живут в соседних западных странах. Так что на паразита можно вполне наткнуться в Карпатах.
Если вы переживаете по поводу заражения энцефалитом, который достаточно непросто вылечить, можно привиться против него. Вакцина доступна взрослым от 15 лет и детям старше 1 года.
В первую очередь важно обрабатывать шерсть животного от клещей весь год, ведь насекомое может спокойно жить на нем даже зимой. Сейчас существует достаточно широкий список средств:
Раньше мы рассказывали, как помочь своему любимцу в случае пищевой аллергии.
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