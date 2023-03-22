Клещи просыпаются: как защититься от укуса и оказать первую помощь

Когда клещи начинают просыпаться

Пробуждение клещей начинается при среднесуточной температуре от 1 до 3 градусов тепла. То есть с середины или конца марта насекомые начинают выходить из спячки.

Они живут в два этапа: с апреля по июнь, а затем с августа по октябрь. Чем теплее погода, тем выше уровень активности клещей.

Где обитают клещи

Чаще всего эти насекомые прячутся в тени: деревья, кусты, трава и т.д. Именно поэтому специалисты советуют избегать этих мест во время продолжительных прогулок. Однако это вовсе не означает, что в самое теплое время года запрещено проводить время в парках или на природе.

Дело в том, что "подхватить" клеща можно даже на детской площадке или среди шумного города где-то в траве или на кусте. Поэтому на такие случаи следует знать правила безопасного поведения и первой помощи.

Как защититься от клещей

Прежде всего нужно выбрать подходящую одежду для места вашей прогулки. Если это будет парк или озеро, однозначно надевайте светлую одежду и закрытую обувь. Идеально - заправить носки в штаны, однако это не везде уместно.

Это поможет не дать клещу залезть под одежду, а также вовремя его обнаружить. Так же одевайте своих детей, потому что они легко могут не заметить насекомое на себе, а вы увидите.

Можно также воспользоваться специальными веществами против клещей - репеллентами. Внимательно читайте инструкцию на упаковке: там указано, подходит ли средство детям. Чтобы уменьшить токсическое действие, для детей можно использовать средство против комаров.

Что делать, если нашли клеща на себе

Обязательно снимите его пинцетом, медленно утягивая вверх.

Обработайте рану антисептиком.

Ни в коем случае не смазывайте ее растительным маслом или вазелином.

Если испытываете ухудшение самочувствия, обратитесь к врачу.

Как избежать болезни Лайма

По разным данным, болезнь развивается лишь у 1-5% людей, которых укусил клещ. Поэтому следует следить за своим самочувствием и обратиться за помощью. Если вы увидели на теле красное пятно, вас лихорадит, болят мышцы и суставы, появились нетипичные головные боли, тогда срочно обратитесь к врачу.

В Украине энцефалитных клещей нет, однако они живут в соседних западных странах. Так что на паразита можно вполне наткнуться в Карпатах.

Если вы переживаете по поводу заражения энцефалитом, который достаточно непросто вылечить, можно привиться против него. Вакцина доступна взрослым от 15 лет и детям старше 1 года.

Как защитить от клеща животных

В первую очередь важно обрабатывать шерсть животного от клещей весь год, ведь насекомое может спокойно жить на нем даже зимой. Сейчас существует достаточно широкий список средств: