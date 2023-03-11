Що робити, якщо собаку вкусив кліщ, і скільки коштує лікування

Кліщі небезпечні не тільки для людини, а й для домашніх улюбленців. Комахи можуть бути переносниками ряду хвороб: бореліоз, анаплазмоз, туляремія тощо. Але найчастіше і найшвидше себе проявляє саме бабезіоз , при якому кров тварини заражається бактерією бабезією, яка може призвести до смерті.

Що робити при укусі кліща, і у скільки обійдеться лікування - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.

Які симптоми бабезіозу, і що це за хвороба

Бабезіоз - захворювання, при якому з’являється лихоманка, потемніння сечі, задишка та багато іншого. Після появи симптомів тварина може померти протягом тижня, тому варто відразу звернутися по допомогу. Перші прояви можуть виникнути вже за кілька днів, тому якщо у собаки виявили кліща, варто за нею ретельно спостерігати.

Бабезії розташовуються усередині уражених еритроцитів у центрі або по периферії клітин. При відсутності лікування у тварини може вражатися печінка та нирки, що в результаті може привести до загибелі собаки.

Якщо молоді собаки переносять хворобу легше, то з віком бабезіоз стає все небезпечнішим.

Симптоми бабезіозу складно не помітити

Коли ваш годованець став пасивним, апатичним, відмовляється від їжі, у нього підвищена температура, виникає блювота чи діарея - варто звернутися негайно до ветеринара.

Дуже показовим симптомом є потемніння сечі - якщо вона стала за кольором нагадувати чай - треба терміново рятувати собаку.

Як проходить лікування і скільки коштує

При візиті до ветеринара собаку обстежать на наявність підвищеної температури (вище 39 - показник хвороби), розпитають про те, як поводиться тварина - апатично чи активно, чи була блювота чи діарея.

Але головний маркер, що у тварини бабезіоз - мазок крові. Результат аналізу буде готовий вже за пів години.

Далі тварині у холку способом ін'єкцій введуть ряд препаратів: від алергії, антибіотик, протипаразитний, спазмолітик (всього чотири ін'єкції).

Після цього необхідний буде курс лікування антибіотиком - 5 ін'єкцій кожні 2 дні (або в таблетках з їжею двічі на день).

Через 2 тижні протипаразитарний препарат необхідно буде повторити. Ще через два тижні тварину можна буде обробляти від кліщів, щоб не наражати її в подальшому на небезпеку.

Вартість огляду, аналізів і лікування при першому візиті - близько 1000 грн

Курс антибіотиків 5 раз - близько 500 грн

Повторне введення протипаразитарного - близько 150.

Таким чином вилікувати собаку від наслідків укусу кліщів - 1500-2000 грн.

Тож краще обрати профілактику і не наражати годованця на небезпеку.

Прайс на лікування бабезіозу (фото: Styler)

Які періоди року найнебезпечніші

Найбільша активність кліщів навесні, коли погодні умови - тепло та вологість - сприяють цьому. Проте з сучасними кліматичними змінами, за словами ветеринарів, кліща можна схопити ледь не цілий рік.

Саме тому варто проводити регулярно обробку тварини від кліщів, щоб не наражати її на небезпеку, а себе - на нерви і витрачені гроші.

Як витягнути кліща самостійно

Подбайте про наявність інструмента - викручувача кліщів. Його вартість - 150 грн. Також не забудьте застосовувати рукавички та спеціальний контейнер, куди потрібно буде помістити паразита. Видаляти кліща пінцетом не рекомендується. Таким чином ви можете роздавити його та погіршити стан домашнього улюбленця.

Постарайтесь заспокоїти собаку. Дайте команду сидіти на місці. Ні в якому разі не потрібно поспішати, адже це може призвести до появи поранень на тілі.

Розсуньте шерсть біля місця укусу, аби паразита було краще видно.

Поставте крючок на шкіру тварини.

Підведіть інструмент під тіло кліща.

Починайте витягувати паразита, виконуючи кілька обертів навколо осі.

Так виглядає викручувач кліщів (dog.com.ua)

Як часто обробляти собаку від кліщів, і скільки це коштує

Гуляючи з собакою в умовах міста, достатньо обробляти її краплями раз на 3-4 тижні. Для тих, хто буває в лісопарках, або мешкає в приватному секторі, додатковим інструментом захисту може послужити нашийник або спрей.

Одноразова піпетка з краплями обійдеться від 50 до 100 грн залежно від об'єму (він вираховується виходячи з ваги тварини).

Спрей коштуватиме 150-300 грн, спеціальний нашийник - 400-1200 грн (залежно від довжини, яку розраховують на розмір пса). Нашийника вистачить приблизно на 2-3 місяці.

Але все ж такий захист необхідний, а також дешевший, ніж потім рятувати пса.