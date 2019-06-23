Климатическая катастрофа: синоптики предрекли плохую погоду в Украине

Погода в Украине 24 июня – синоптики прогнозируют аномальную жару и грозы (коллаж РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют аномальную жару и ливневые дожди

Погода в Украине 24 июня будет аномально жаркой, при этом помимо палящего солнца большинство областей накроют сильные ливни. Уровень тепла поднимется до отметки в +34 градуса. Об этом сообщают синоптики "Укргидрометцентра".

Как сообщается, уровень тепла по сравнению с воскресным днем поднимется в среднем на 2-3 градуса даже в тех областях, где будут идти дожди. На Западе Украины столбики термометров покажут +25… +31 градус тепла. На юге, севере, востоке и в центре нашей страны уровень тепла достигнет +30… +33 градусов. Исключением станут Харьковская и Николаевская области, где термометры покажут аномально большие цифры – до +34 градусов жары в тени.

Погода в Украине 24 июня – синоптики прогнозируют аномальную жару и грозы (иллюстративное фото: РБК-Украина)

При этом во всех регионах страны ожидаются дожди, как на западе, где они длятся больше недели, так на востоке, юге и севере. Осадки в виде дождя ожидаются в Одесской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Киевской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ровенской и Житомирской областях.

Погода в Украине 24 июня – синоптики прогнозируют аномальную жару и грозы (скриншот: meteo.gov.ua)

"24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый). В Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в заявлении "Укргидрометцентра".

Согласно народному прогнозу, солнечную погоду на 24 июня предсказывал туман, который утром стелется по воде, и мокрица, которая остается раскрытой весь день. Наши предки заметили, если во время восхода солнца стоит духота, то хорошей погоды не ждать. Дождь предвещала чистая вода в водоемах и сильный запах травы и жимолости утром.

Напомним, что ранее в Киевской области было объявлено штормовое предупреждение.

До этого украинцев предупредили об отключении света. Причиной тому являются вспышки лесных пожаров и возгораний из-за аномальной жары.

Ранее синоптик рассказала, когда жара спадет в Киеве.