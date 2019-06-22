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Синоптик рассказала, когда жара спадет в Киеве

Новости » Общество    22.06.2019 - 12:45
Синоптик рассказала, когда жара спадет в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В следующее воскресенье и понедельник возможна гроза и дождь

Погода в Киеве на выходных и в понедельник останется жаркой, а со вторника возможно ослабление жары. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко Facebook.

Диденко рассказала, что на выходных и в понедельник жара будет достигать за +30 градусов, а во вторник "намек на ослабление жары", а со среды начнется ослабление жары.

"Дождь с грозой в Киеве возможен в воскресенье поздно вечером и в понедельник", - заявила синоптик.

Синоптик рассказала, когда жара спадет в Киеве

Напомним, что уровень загрязнения воздуха в Киеве растет из-за жары. По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площадей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что синоптик предупредила про сильную жару на выходных. Погода на выходных ожидается преимущественно сухой, однако в западной части страны ожидается кратковременные дожди с грозами, также осадки возможны в Винницкой и Житомирской областях.

 

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