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В Киевской области объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    23.06.2019 - 11:04
В Киевской области объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (Getty Images)

На Киевскую область надвигается гроза

Погода в Украине остается сухой и жаркой, вместе с тем, в Киевской области в ближайший час ожидается гроза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, гроза и порывы ветра до 20 м/с ожидаются на территории Киевской области в ближайший час и продержатся до конца дня.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 23 июня грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что сегодня, 23 июня, по Киеву и Киевской области сохранится высокий уровень пожарной опасности (5 класса).

Напомним, ранее сообщалось, что жара в Киеве начнет спадать с 26 июня.

Как писало РБК-Украина, по данным синоптика Натальи Диденко, на следующей неделе из Украины жара пойдет и перекочует на Западную Европу.

Отметим, по данным спасателей, из-за высокой жары в Киеве растет уровень загрязнения воздуха. В частности, на этой неделе он превысил норму в шесть раз. Как сообщили в ГСЧС, понижение уровня загрязнения воздуха в Киеве ожидается в последние дни июня.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве снизится в последние дни июня Жара выше +30 удерживается в Украине
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