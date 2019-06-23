Кліматична катастрофа: синоптики спрогнозували погану погоду в Україні

Погода в Україні 24 червня – синоптики прогнозують аномальну спеку та грозу (колаж РБК-Україна)

Синоптики прогнозують аномальну спеку і зливи

Погода в Україні 24 червня буде аномально спекотною, при цьому крім пекучого сонця більшість областей накриють сильні зливи. Рівень тепла підніметься до позначки в +34 градуси. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється, рівень тепла в порівнянні з недільним днем підніметься в середньому на 2-3 градуси навіть у тих областях, де будуть йти дощі. На Заході України стовпчики термометрів покажуть +25... +31 градус тепла. На півдні, півночі, сході і в центрі нашої країни рівень тепла досягне +30... +33 градусів. Винятком стануть Харківська й Миколаївська області, де термометри покажуть аномально великі цифри – до +34 градусів спеки в тіні.

Погода в Україні 24 червня – синоптики прогнозують аномальну спеку та грозу (ілюстративне фото: РБК-Україна)

При цьому у всіх регіонах країни очікуються дощі, як на заході, де вони тривають більше тижня, так на сході, півдні і півночі. Опади у вигляді дощу очікуються в Одеській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Київській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Рівненській та Житомирській областях.

Погода в Україні 24 червня – синоптики прогнозують аномальну спеку та грозу (скріншот: meteo.gov.ua)

"24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, місцями град і шквали 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий). В Україні, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в заяві "Укргідрометцентру".

Згідно з народним прогнозом, сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелиться по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ віщувала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці.

Нагадаємо, що раніше у Київській області було оголошено штормове попередження.

До цього українців попередили про відключення світла. Причиною тому є спалах лісових пожеж та загорання через аномальну спеку.

Раніше синоптик розповіла, коли спека в Києві.спаде.