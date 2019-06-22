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Украинцев предупредили об отключении света: в чем причина

STYLERЖизнь    22.06.2019 - 16:32
Украинцев предупредили об отключении света: в чем причина
Отключение света в Украине возможно из-за жары (иллюстративное фото: pixabay.com)

Украинцы могут остаться без света

В Украине может начаться веерное отключение света в случае, если в стране продолжиться жара. Поскольку из-за жаркой погоды могут прекратить работу несколько блоков теплоэлектростанций. Об этом сообщает Укрэнерго.

В последние две недели в Украине наблюдается рекордная плюсовая температура воздуха. При этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт.

"Для обеспечения баланса в энергосистеме при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспечены топливом", - заявили в Укрэнерго.

Если погода не изменится, несколько блоков ТЭС перестанут работать. Это приведет к веерным отключениям света по всей Украине. Чтобы поддержать работу энергосистемы, Укрэнерго может ввести аварийное отключение по определенным графикам.

Решить проблему, может ускоренный вывод из ремонта Трипольской, Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" и Славянской ТЭС "Донбассэнерго", или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС.

Кроме того, для нормальной работы энергосистемы необходимо обеспечить углем ТЭС, в частности Криворожскую и Луганскую ТЭС "ДТЭК Энерго".

Как работают ТЭС во время максимальной нагрузки можно посмотреть на этой инфографике:

Украинцев предупредили об отключении света: в чем причина

Инфографика: ua.energy

Напомним, что у президента призвали Раду принять два закона о рынке электроэнергии.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин назначил главу нового оператора рынка электроэнергии.

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